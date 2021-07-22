عروض تقسيط نيسان صني الشكل الجديد من البنك الأهلي 600 ريال بدون مقدم

تعتبر نيسان صني واحدة من أكثر 10 سيارات مبيعًا في السعودية وتحظى بثقة شريحة كبيرة من المستهلكين حيث باعت نيسان صني 2020 قرابة 13 ألف وحدة في عام 2020 وجاءت في المركز التاسع، وفي العام الجاري وحتى الآن حصلت على المركز السابع في مبيعات السيارات بعدد 3850 وحدة.

مواصفات نيسان صني الجديدة

تأتي سيارة صني الجديدة مع محرك 4 سلندرات بسعة 1.5 لتر وبقوة 118 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيك من نوع Xtronic CVT الذي يقوم بنقل الحركة إلى المسنن الأمثل تلقائياً لتوفير تجربة متميزة من القيادة فهو يحاكي التغييرات التي تحدث في ناقل الحركة عند التسارع الشديد تجعلك تقود سيارة تشبه السيارات الرياضية مع قدرة عالية على الأداء في المدن.

كما أن السيارة مزودة بالعديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية الأمامية التي تنتفخ على مرحلتين مع حساسات أحزمة الأمان ومستشعرات تصنيف الركاب مع صندوق أمتعة بمساحة كبيرة ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60/40 ومساحات ذكية للتخزين وشحن الأمتعة.

كذلك تأتي السيارة مع تقنية تثبيت السرعة ومفتاح نيسان الذكي ونظام الفرملة الطارئة الذكي وشاشة تعمل باللمس من نيسان مقاس ٧ بوصات مع نظام ملاحة و شاشة الرؤية الكاملة الذكية ونظام تحذير التصادم الأمامي ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف.

سعر نيسان صني الشكل الجديد

يبدأ سعر سيارة صني الشكل الجديد في السعودية عند 57 ألف ريال تقريبًا غير شامل قيمة الضريبة المضافة بنسبة 15 % من السعر ويتغير ثمن صني مع ارتفاع الموديلات والطرز المختلفة حيث تأتي السيارة في 4 فئات مختلفة لكنها مشتركة في العديد من المواصفات الرئيسية.

عروض تقسيط نيسان صني الشكل الجديد

يقدم البنك الأهلي السعودي إمكانية تقسيط نيسان الشكل الجديد موديل 2021 وفق عدد من الضوابط والشروط، حيث تأتي بدون هامش ربح وبدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية ويبلغ القسط الشهري 680 ألف ريال على 5 سنوات أو 60 شهرًا.

تم تقديم العرض المالي المعلن عن طريق البنك الأهلي السعودي للعملاء المحولة رواتبهم على البنك حيث تم احتساب مبلغ القسط الشهري بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة وهذا العرض ساري خلال شهر يوليو 2021 لعملاء البنك الأهلي.