رابط نتائج الباك 2021 في الجزائر bac.onec.dz عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

رابط الاستعلام عن نتائج الباك 2021 الجزائر، يبحث الكثيرين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في كافة انحاء الجزائرية عن الاستعلام عن نتائج الباك، وذلك بعد تدشين إعلان من خلال وزارة التربية الوطنية الجزائرية؛ أنه سيتم الإعلان عن نتائج الباك 2021 رسميًا اليوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021 ، وأنه سيعقد مؤتمر صحفي في الساعة 4 مساءً بتوقيت الجزائر للإعلان عن نتيجة البكالوريا لعام 2021.

حيث تسود حالة من القلق والتوتر لكلاً من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في كافة انحاء دولة الجزائر بالنسبة لنتيجة الباك، والتي سيتم إعلان النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية education.gov.dz حيث يتيح الاستعلام عن النتيجة أيضاً من خلال موقع onec.dz الخاص بمكتب الامتحانات والمسابقات الوطنية ،والأن من خلال موقع ثقفني سوف نستعرض لكم زوارنا الكرام رابط نتائج الباك 2021 في الجزائر، وكيفية استخدام الرابط الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

كشف نقاط نتائج الباك 2021 في الجزائر

نتائج البكالوريا في الجزائر 2021، حيث من المنتظر بعد طول انتظار إعلان النتيجة الأولى لشهادة البكالوريا في الجزائر على الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للامتحانات والمسابقات في اليوم الثالث من عيد الأضحى، وذلك بعد تدشين الإعلان من خلال الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم، فقد أكمل الطلاب في مختلف المدن الجزائرية امتحاناتهم ، ويبحث جميع الطلاب عن طريقة للحصول على درجاتهم من خلال رقم التسجيل الخاص بهم، وأكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنها بلغت أقصي جهدها لاستكمال العام الدراسي والتصدي بنتائج ممتازة، وكذلك حماية الطلاب من خطر الإصابة بوباء كورونا وكان هذا العام الدراسي ناجح للغاية.

أولاً ، للمترشحين المتمدرسين والأحرار:

، للمترشحين المتمدرسين والأحرار: انقر فوق الرابط الخاص بنتائج دورة الباك لشهر جوان 2021.

أدخل رقم تسجيل الطالب الموجود في رد أمر الاستدعاء.

اكتب كلمة المرور الموجودة في الجزء السفلي من أمر الاستدعاء في الحقل المخصص لذلك.

كتابة الرمز المعروض على الشاشة في الموضع المحدد له.

أجب عن أسئلة افتراضية بسيطة على الشاشة.

انقر فوق رمز “النتائج”.

ثانياً، المترشحين المتمدرسين:

كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021

يتم الاستعلام عن تلك النتائج إلكترونياً ويتثني للجميع الحصول عليها من خلال تسجيل الدخول إلى موقع فضاء الأولياء tharwa.education.gov.dz.

ثالثًا ، يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال رسائل SMS وذلك عبر الرقم #567*، ثم اختيار اللغة والكبس على إرسال، ثم إدخال الرقم السري والكبس مرة أخرى على إرسال.

، يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال رسائل SMS وذلك عبر الرقم #567*، ثم اختيار اللغة والكبس على إرسال، ثم إدخال الرقم السري والكبس مرة أخرى على إرسال. رابعاً، الاتصال من خلال إدخال الرمز #567* ثم الكبس على اتصال.

استخراج نتائج الباك 2021 برقم التسجيل

يتيح موقع bac onec dz، الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الوطنية الجزائرية الاستعلام عن نتيجة شهادة البكالوريا 2021 من خلال اتباع الخطوات التالية :

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن كشف نقاط نتائج البكالوريا 2021 الجزائر، وذلك بعد أن أنهت وزارة التربية والتعليم من الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد جميع درجات الطلاب والطالبات، حيث يتيح النظام لهم التعرف على نتائج الطلاب فور ظهورها من خلال المواقع الإلكترونية المشار إليها من قبل وزارة التربية والتعليم الجزائرية وذلك عبر موقع الديوان الوطني الجزائري.

ومن الجدير بالذكر أن الإعلان عن نتائج الباك 2021 ستكون متاحة خلال الساعات القادمة بإذن الله تعالى.