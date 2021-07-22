كورونا فى المكسيك .. أكبر قفزة فى عدد الإصابات منذ يناير

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى المكسيك تسجيل 15 ألفًا و198 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 397 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر قفزة بعدد الإصابات اليومية منذ يناير الماضى.





ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى مليونين و693 ألفًا و495 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 237 ألفًا و207 حالات. وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى للوفيات قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

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