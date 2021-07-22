“SMS” أستعلم عن نتائج شهادة البكالوريا 2021 عبر موقع وزارة التربية والديوان الوطني للامتحانات

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن جميع المواقع الخاصة بعملية إعلان نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، أصبحت جاهزة اليوم الخميس 2021/07/22 لكي يدخل عليها 731 ألف طالب وطالبة، ومعرفة تفاصيل النتيجة بعد أن أنهت الوزارة كافة العمليات الخاصة برصد وتجميع الدرجات بالعمل الشاق طوال الفترة التي تلت الانتهاء من الامتحانات من يوم 2021/06/27 الماضي، حتى الآن واستمرت اللجان المختصة برصد النتائج في عملها في إجازة عيد الأضحى المبارك، وتم عزل المراقبين والمصححين عن العالم الخارجي حتى لا يتأثرن بحديث الأسر الجزائرية عن النتائج التي يترقبوها بشغف كبير اليوم.

الدخل على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. أو موقع فضاء أولياء التلاميذ. أو عن طريق إرسال رسالة قصيرة SMS بها الرقم السري على الكود المخصص. أو موقع وزارة التربية الوطنية الجزائري.

كتابة الرمز #765*.

تسجيل رقم الطالب السري.

تسجيل رقم التسجيل الخاص بالطالب.

الضغط على زر إرسال لاستدعاء النتائج مباشراً.

وزارة التربية تحدد طرق الاستعلام عن النتائجنتائج شهادة البكالوريا عن طريق أل SMS

رابط نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائر

كما يمكن للطلاب استدعاء كشف نقاط التلاميذ عن طريق فضاء أولياء التلاميذ، من حساباتهم على الفضاء ومن لا يوجد له حساب يمكنه أنشاء حساب جديد عن طريق الخطوات التالية.

الدخول إلى tharwat.eduocation.gov.dz. النقر على المربع أنا لست رو بورت والإجابة على السؤال الرياضي. النقر على تسجيل الدخول. تسجيل البيانات المطلوبة. الضغط على الموافقة على شروط أستخدام الموقع. ثم أضغط مرة أخرى على تسجيل الدخول من جديد لتفعيل الحساب.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

مع تولي وزير التربية الوطنية الجديد السيد عبد الحكيم بلعابد، مسئولية وزارة التربية في الجزائر وهو يتابع ساعة بساعة عملية تجهيز نتائج الباك، لإدراكه أهمية النتائج للطلاب وذويهم المشتاقين للاطلاع عليها والفرحة بالنجاح والتفوق، وكان قد زار مركز التصحيح وأثنى على العاملين به لعدم تواجدهم مع أهاليهم في العيد، من أجل أن كون النتيجة جاهزة في الموعد المحدد.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يمكن لجميع الطلاب والطالبات في جميع الولايات الدخول على رابط المركز الوطني للامتحانات، وتسجيل رقم التسجيل الخاص بهم وكتابة الرقم السري، ومن ثم تحديد نتائج البكالوريا والضغط على أيقونة عرض النتائج، لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بكشف الدرجات.