الفطر الأسود يزيد جراح الهند.. أكثر من 45 ألف إصابة خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال نائب وزير الصحة الهندى بهاراتى برافين باوار فى كلمة بالبرلمان، إن الفطر الأسود أودى بحياة أكثر من 4200 شخص

يشار إلى أن الفطر الأسود مرض نادر لكنه انتشر فى الهند بين أشخاص تعافوا من فيروس كورونا، وتزيد نسبة الوفيات فيه عن 50 بالمئة.

وقالت السلطات إن ولاية ماهاراشترا (غرب) هى الأكثر تضررا بهذا المرض حيث سجلت تسعة آلاف و348 إصابة.