حيلة ذكية لتحضير الباذنجان المقلي خالي من الزيوت بطريقة صحية

يعتبر تحضير الباذنجان المقلي من أصناف الطعام التي تسبب قلق للبعض عند تحضيرها بسبب المادة اللينة بالباذنجان التي تقوم بتشرب الزيت، حيث يتميز الباذنجان المقلي بمذاق لذيذ خاصةً عن إضافة البهارات ولكن يعتبر الزيت من المكونات التي تفسد الوجبة وفي الواقع يعتبر تشرب الزيت غير صحي ويسبب تراكم الدهون في الجسم وبسبب الزيت تعتبر وجبة الباذنجان من الوجبات الممنوعة لأصحاب الريجيم، مؤخراً ظهر العديد من الطرق المختلفة التي تؤدي إلي الحد من الزيوت، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضير الباذنجان المقلي بدون زيوت للتمتع بمذاقه الخالص وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الباذنجان المقلي بدون زيوت

يعتبر الباذنجان من الخضروات المفيدة للجسم والتي تزداد بها نسبة الحديد، ويعتبر من الوجبات الشعبية المنتشرة بين جميع المجتمعات خاصةً الدول العربية ويتم تحضيره يومياً في وجبة الإفطار بطريقة القلي أو السلق ويمكن تحضيره من أصناف المحشي اللذيذ، حيث يعتبر متعدد الاستخدام والتشكيل ويواجه البعض مشكلة أثناء قلي الباذنجان.

الطريقة الأولي:

إختيار حبات الباذنجان المتينة الصلبة، غسل الباذنجان جيداً وتقطيعه إلي حلقات دائرية سميكة إلي حد ما ثم رش طبقة من الملح فوق دوائر الباذنجان ونتركها لمدة نصف ساعه. غسل الباذنجان مرة أخري للتخلص من الملح وتجفيف الباذنجان بإستخدام مناديل المطبخ ووضع القليل من البهارات مثل الفلفل الأسود ثم نتركهم جانباً. إخفاق البيض بالشوكة ووضع ملعقة من الخل على البيض، دهن شرائح الباذنجان بالبيض من الجهتين. تسخين الزيت على درجة حرارة متوسطة ووضع حلقات الباذنجان لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق وتقليبها على الجانبين ثم خروجها من الزيت ووضع مناديل ورقية حتى تمتص الزيت الزائد.

تقطيع الباذنجان إلي شرائح دائرية كما سبق ذكره في الطريقة الأولي ورش كمية قليلة من الملح ثم نتركها جانباً.

تحضير خليط مناسب من الدقيق مع نصف فنجان من الخل ونقلبهم معاً ثم وضع شرائح الباذنجان في الخليط.

تحضير مقلاة وتسخين الزيت ثم وضع شرائح الباذنجان بعد خروجها من الخليط ونتركها حتى يتم قلي الباذنجان بطريقة ناجحة دون زيوت.

الطريقة الثانية:الطريقة الثالثة:

في تلك الطريقة نقوم بتحضير الباذنجان في الفرن أولاً بدلاً من تحضيره في المقلاة عن طريق رش كمية من الملح ووضعه في صينية في الفرن على درجة حرارة هادئة وسيتم تحضيره خالي من الزيت بمذاق رائع.

ملحوظة:

عند القيام بتحضير الباذنجان بالطريقة الأولي أو الثانية سوف تلاحظين التوفير في كميات الزيت المستخدمة،