فيديو .. الدفاعات السورية تتصدى لـ صواريخ إسرائيلية فى ريف حمص

وأفاد مصدر عسكرى لـ "سانا" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى شن عدوانًا جويًا من شمال شرق بيروت، الساعة الواحدة و13 دقيقة من فجر اليوم الخميس، مستهدفًا بعض النقاط فى منطقة القصير بريف حمص.
وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوى فى الجيش السورى، تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مشيرًا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
وكانت الدفاعات السورية، قد تصدت، أمس الأول، لـ عدوان إسرائيلى بـ الصواريخ على بعض النقاط فى محيط منطقة السفيرة بـ ريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.
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