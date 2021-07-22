“بفضاء التلميذ” www.onec.dz/results رابط نتائج الباك برقم التسجيل دورة جوان

www.onec.dz/results رابط نتائج الباك الجزائرية برقم التسجيل والذي أعلن الديوان الوطني لوزارة التربية الوطنية والتكوين بالإعلان عن الموعد المقرر لشهر جوان 2021، وذلك بعد أن انتهت جميع امتحانات الطلاب النهائية وتم مراجعتها بشكل جيد ليحصل الطلاب على حقهم من العلامات، ويقوم السيد وزير التربية والتعليم بالخروج على الشاشة الرسمية للتلفزيون الرسمي الجزائري للإعلان عن النتائج ونسب القبول ونسب النجاح هذا العام، وكذلك يتم الإعلان عن أسماء الأوائل للبكالوريا الجزائرية.

www.onec.dz/results رابط نتائج الباك وزارة التربية الوطنية والتكوين

وقد انتهى الطلاب في جميع الولايات الجزائرية من الاختبارات النهائية للعام الدراسي المنتهي 2020-2021 وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث حرصت وزارة التربية الوطنية والتكوين على أن يتم اختيار الامتحان الجيد الذي يقيس مستوى الطالب في جميع المستويات العادية والمتوسطة وأيضا المستوى المرتفع، كما قامت الوزارة بالحرص على عدم تسريب الامتحان وذل من خلال تأمين لجان الامتحان والحراسة المشددة لأوراق الامتحانات وكذلك أوراق إجابات الطلاب والطالبات.

موعد نتائج البكالوريا الجزائرية

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين على لسان السيد الوزير عبر الموقع الرسمي للوزارة والمنصات الإعلامية الرسمية المختلفة للوزارة بالإعلان عن موعد الإعلان عن النتائج والذي من المقرر له أن يكون يوم الخميس 22 جوان 2021 في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح جميع أورقا الطلاب والخروج بالنتائج ومراجعتها جيدا للتأكد من صحة التحصيل والتحميل، وقامت جميع كنترولات التصحيح بحصر أسماء أوائل الباك الجزائرية على أن يتم اعتمادها اليوم من السيد وزير التربية والتعليم الذي يقوم بنفسه بالإعلان عنها الخميس 22 يوليو – جوان 2021 عبر وسائل الإعلام الرسمية، وتقوم الوزارة بعدها بتفعيل رابط استخراج النتائج.

استخراج نتائج الطلاب

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين بإتاحة رابط استخراج نتائج الطلاب، حيث يقوم الطالب بالدخول بالفضاء الخاص به والذي قام بإنشائه مسبقا عند تسجيل دخول الامتحان واستلام أرقام المقاعد، كما يمكن استخراج النتائج من فضاء ولي الأمر، حيث تتيح الوزارة العديد من الخيارات تيسيرا وتسهيلا على الطلاب، ويتم استخراج النتائج من خلال بوابة ترشيح الأحرار كما يتم استخراجها من خلال خدمة الرسائل النصية اس ام اس.

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على رابط نتائج الباك الجزائرية مباشرة. يتم اختيار نتائج البكالوريا. عند تفعيل الرابط يتم إتاحة الدخول بفضاء التلميذ أو فشاء ولي الأمر برقم التسجيل.

استخراج www.onec.dz/results رابط نتائج الباك الجزائريةاستخراج نتائج الطلاب عبر الرسائل النصية

يتم استخراج أرقام الطلاب الامتحانية عبر خدمة الاس ام اس وذلك للذين يتعاملون مع موبليس وأوريدو وشبكة جيزي، ويتم إدخال رقم الجلوس على أن يتم استلام رسالة نصية ، بسعر الخدمة، قصيرة الرمز التالي #567 *.

يقوم الطلاب وأولياءهم بالتسجيل اليوم في رابط استخراج نتائج البكالوريا الجزائرية، حيث يسجل الطلاب بفضاء التلميذ على رابط استخراج www.onec.dz/results رابط نتائج الباك برقم التسجيل وكذلك أولياؤهم وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا كما قام السيد وزير التربية والتكوين الإعلان والتصريح بذلك والتي يتم قبل وقت الإعلان عن النتائج يقليل.