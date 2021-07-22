رابط نتائج الدبلوم العام 1442 home.moe.gov.om البوابة التعليمية الإلكتروني للنتائج SMS

نتائج الدبلوم العام 1442 home.moe.gov.om في سلطنة عمان عبر البوابة التعليمية في السلطنة والتي يتم تحديد موعد الإعلان عنها خلال أيام قليلة بعد إعلان البوابة من الانتهاء التام من تصحيح نتائج الطلاب حيث يتطلع الجميع في التعليم العام وكذلك الخاص من التعرف على الموعد المقرر لإعلانها وكذلك كيفية استخراج النتائج، ويقوم الفيديو التالي بشرح خطوات الاستخراج الإلكتروني كما يمكن استبال النتائج بطريقة رسائل الإس ام اس.

نتائج الدبلوم العام عبر بوابة سلطنة عمان التعليمية

أعلنت وزارة التعليم جدول الطلاب في التعليم المتوسط، الديبلوم العام والخاص، والذي انطلق الطلاب في أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مايو الماضي واستمرت الامتحانات في شهر يونيو، وانتهت الامتحانات في يوم السادس من يوليو 2021 وبدأت مؤشرات البحث في جوجل تشير إلى ارتفاع في أعمال البحث عن موعد الإعلان عن نتائج الديبلومات العامة 1442-2021 في سلطنة عمان، ونتابع معكم عبر موقعنا المتميز ثقفني الموعد المقرر لنتائج الطلاب.

بوابة سلطنة عمان التعليمية

تقوم البوابة التعليم في سلطنة عمان بجميع المحافظات بتحديد موعد الإعلان عن نتائج الطلاب، حيث تابعت وزارة التعليم بالسلطنة اختبارات الطلاب النهائية للطلاب بجميع مدارس المحافظات، حيث قامت وزارة الصحة بتعقيم اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات على الطلاب لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كرونا والخروج بالامتحانات دون إصابات زيادة من فيروس كرونا المستحدث.

فيروس كرونا في العامين الماضيين بسلطنة عمان

عانت السلطنة مثل باقي دول العالم من انتشار فيروس كرونا في الدورة الأولى والثانية له، وفي الموجة الثالثة لفيروس كرونا ارتفعت إعداد الإصابات اليومية في السلطنة لأعداد غير مسبوقة في الموجة الأولى والثانية، وقامت وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الصحة بحظر التجول في أول أيام عيد الأضحى المبارك ولمدة أربعة أيام، منعا للتجمعات والاختلاط في فترات الأعياد.

تبدا الخطوات بأن يقوم الطالب بالدخول على بوابة سلطنة عمان التعليمية. يتم اختيار ايقونة “دخول النظام” الموجودة في أعلى الصفحة. يقوم الطالب باختيار التسجيل بالهاتف الذكي. يتم تسجيل رقم الهاتف. يبدا الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات. يتم تفعيل رابط استخراج النتائج بعد الإعلان عنها.

استخراج نتائج الصف الثاني عشر ( نتائج الدبلوم العام 1442 home.moe.gov.om)كيفية استخراج النتائج وإرسالها عبر الرسائل النصية

يكون المشترك على شبكة الاتصالات OOREDOO وهي خدمة معرفة نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسي المختلفة، ويتلقى المشترك رسائل قصيرة اس ام اس بإرسال رسالة على رقم 90200 ويكون فيها رقم الجلوس، وهي خدمة تم توفيرها لاستخراج النتائج فور الإعلان عنها.

بدا البحث الفعلي عبر المؤشرات العالمية للبحث في جوجل على رابط نتائج الدبلوم العام 1442 home.moe.gov.om حيث يقوم الطلاب بالدخول على رابط البوابة التعليمية النتائج برقم الجلوس لاستخراج النتائج، كما تم الاشتراك من الآلاف في خدمة الرسائل النصية على SMS والتي يتمكن الطالب من خلال إدخال رقم الجلوس على الرقم أن يستقبل النتيجة على الهاتف النقال فور الإعلان عنها.

يكون توفير خدمة الرسائل النصية اس ام اس من الخدمات الهامة التي يتابع الطلاب الاشتراك فيها والتي توفر عليهم عناء الدخول والتسجيل طوال الوقت في موقع نتائج الطلاب، بينما تكون الخدمة غالية ومدفوعة، ويرغب الطلاب الراغبين في الحصول على الخدمة المجانية الدخول على رابط البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم ومتابعة النتائج لحظة بلحظة.