برقم التسجيل المباشر نتائج البكالوريا 2021 الجزائر bac.onec.dz موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بعد أن أعلنت دولة الجزائر متمثلة في وزارة التربية والتعليم التابعة لها عن اقتراب موعد صدور النتائج الخاصة بالبكالوريا والتي قامت دولة الجزائر أيضًا بإتاحة إمكانية الحصول على النتائج بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي عن بعد، وذلك منعاً لانتشار فيروس كوفيد-19 والتي قامت دولة الجزائر نتيجة لهذا الوباء باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي تحد من تفشي الفيروس.

تحديد موعد صدور نتائج البكالوريا لعام 2021

انهالت التساؤلات عن موعد صدور نتائج البكالوريا برقم التسجيل والتي يراود جميع الطلاب الملتحقين بهذه المرحلة بالإضافة إلى أولياء الأمور الشعور بالقلق والرهبة عن موعد النتيجة، وقد قامت الحكومة الجزائرية متمثلة في جهتها التعليمية وهي وزارة التربية والتعليم بتنزيل إعلان رسمي تقوم فيه بتحديد موعد صدور نتائج البكالوريا برقم التسجيل والذي تم تحديده في اليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري لعام 2021 والموافق يوم الخميس غداً ، وسيامكن الطلاب والطالبات بالإضافة إلى آبائهم وأمهاتهم من معرفة النتيجة في تمام الساعة الرابعة مساءً غداً بإذن الله، وسيتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالبكالوريا من خلال إعلان رسمي على الموقع الإلكتروني.

خطوات الحصول على نتائج شهادة البكالوريا 2021

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أنه تمكن ما يقارب من أربعة وخمسين بالمئة من الطلاب والطالبات من اجتياز اختبارات شهادة البكالوريا بالنجاح مما قد طمئن الطلاب والطالبات كثيراً، وقد استطاع عدد من الناجحين في شهادة البكالوريا لعام 2021 من النجاح بالدرجات النهائية في مادة الكيمياء بالإضافة إلى مادة الفيزياء، وتتضح في النقاط التالية خطوات التسجيل: