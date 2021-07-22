نتائج البكالوريا في الجزائر 2021 في كل الولايات استعلم عنها عبر موقع tharwa.education.gov.dz

نتائج البكالوريا في الجزائر 2021 تشهد في الوقت الحالي بحث مكثف عبر مواقع الإنترنت حيث أنه من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الساعات المقبلة وكما عودناكم عبر موقع ثقفني على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالنتائج في الجزائر في ظل جائحة فيروس كرونا المستجد وغيرها من الأخبار الهامة التي تشغل متابعينا في كافة أنحاء الوطن العربي نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر بالتفصيل عبر الموقع الرسمي tharwa.education.gov.dz.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2021

حالة من التوتر والقلق تنتشر بين الطلاب وأولياء الأمور في انتظار ظهور النتائج النهائية للبكالوريا وخاصة بعد أن انتشرت تصريحات وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن قرب ظهور النتائج عبر الموقع الرسمي وقد ظهر عبر إعلان الوزارة أن النتائج سوف تظهر تقريبًا بعد بضع ساعات أي خلال اليوم الخميس الموافق 22 من شهر يوليو الحالي وذلك بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات التي تمر الآن بمراحلها الأخيرة ومن المقرر أن يتم رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي أوشكت بالفعل على الانتهاء ويمكن الاستعلام عن النتائج على الفور بعد رفعها على الموقع من خلال رَقْم التسجيل الخاص بالطالب.

خطوات التعرف على نتائج البكالوريا في الجزائر 2021

فور رفع النتائج عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية يمكنك التعرف على نتيجتك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى تكون من طريق الدخول على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .

. سوف تظهر أمامك بعض البيانات التي تحتاج إلى تعبئتها.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة أدخل الرَّقْم السري الخاص بك.

اضغط على خانة عرض النتيجة وسوف تظهر أمامك النتيجة على الفور لكافة المواد الدراسية التي اجتاز الطلاب الامتحان بها خلال فترة الامتحانات السابقة.

خلال ساعات قليلة من الْآنَ سوف تظهر نتيجة البكالوريا لجميع الولايات وسوف تظهر النتائج بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر ومن جانبنا نقدم خالص أمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات بالتوفيق والنجاح ونعدكم بتغطية كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج عبر موقعنا.