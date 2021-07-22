SMS *567# رابط نتائج البكالوريا 2021 الجزائر موقع وزارة التربية الديوان الوطني للامتحانات

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رابط نتائج البكالوريا 2021الجزائر، ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإعلان الرسمي عن نتائج الباك 2021 الجزائر، فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، أنه سيتم الإعلان رسميا عن النتيجة اليوم الخميس الموافق 22 جويلية 2021، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر لكي يتم استعلام نتائج البكالوريا 2021 الجزائر، لذلك يعيش الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حالة من القلق والتوتر تزامناً مع قرب إعلان النتيجة، والتي سيتم رفعها على موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي education.gov.dz، من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.dz، وعبر رابط نتائج الباك 2021 الجزائر bac.onec.dz، ولذلك سوف يأخذنا الحديث فيما سيأتي، عن طريقة استعلام نتائج البكالوريا 2021، وعن الروابط الرسمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.رابط نتائج البكالوريا 2021 الجزائر برقم التسجيل
ساعات قليلة تفصلنا عن ساعة الحسم والنتيجة، نتيجة عام مليء بالتحديات والصعاب بسبب فيروس كورونا، والذي تعاملت معه وزارة التربية الوطنية الجزائرية بذكاء شديد، حتى يتم الانتهاء من هذا العام الدراسي بنجاح ودون أضرار أو إصابات، بسبب كوفيد 19 بين الطلاب والطالبات والمعلمين، فكان الحل الوحيد والأوحد مع استمرار غلق المدارس، هو الاتجاه إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطويعها لخدمة قضايا التعليم المختلفة، فتم إنشاء العديد من المنصات التعليمية، لكي توفر للطالب المادة العلمية وهو في مكانه بصورة مبسطة وشيقة، حتى لا يشعر الطالب بالملل، ثم إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية لرفع جميع النتائج عليها، لكي يتمكن الطالب من معرفة نتيجته وهو جالس مكانه بكل سهولة، وفيما يلي سنفرد للحديث بعضاً من السطور التي تبين طريقة الاستعلام عن نتائج الباك 2021.موقع نتائج الباك وطريقة الاستعلام عن النتيجة
- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار:
- الدخول على الموقع الوطني للامتحانات والمسابقات.
- النقر على رابط نتائج الباك 2021 دورة جوان.
- إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب والموجود على جواب الاستدعاء.
- كتابة الرقم السري وهو موجود أسفل الاستدعاء في الخانة المخصصة لذلك.
- تشكيل الرمز الظاهر على الشاشة في المكان المخصص له.
- الإجابة على السؤال الافتراضي البسيط الموجود على الشاشة.
- النقر على أيقونة “استظهار النتيجة”.
2. بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:
- الدخول على موقع فضاء الأولياء tharwa.education.gov.dz.
- عن طريق إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في اليوم نفسه وفي نفس التوقيت على جميع المؤسسات التعليمية التي تمكن تلاميذها من اجتياز الامتحان فيها.
- إدخال الرمز #567* ثم النقر على اتصال.
- اختيار اللغة ثم الضغط على زر “إرسال”.
- إدخال الرقم السري ثم النقر على إرسال من جديد.
الوسوم
رابط نتائج البكالوريا 2021الجزائر، ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإعلان الرسمي عن نتائج الباك 2021 الجزائر، فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، أنه سيتم الإعلان رسميا عن النتيجة اليوم الخميس الموافق 22 جويلية 2021، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر لكي يتم استعلام نتائج البكالوريا 2021 الجزائر، لذلك يعيش الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حالة من القلق والتوتر تزامناً مع قرب إعلان النتيجة، والتي سيتم رفعها على موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي education.gov.dz، من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.dz، وعبر رابط نتائج الباك 2021 الجزائر bac.onec.dz، ولذلك سوف يأخذنا الحديث فيما سيأتي، عن طريقة استعلام نتائج البكالوريا 2021، وعن الروابط الرسمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.رابط نتائج البكالوريا 2021 الجزائر برقم التسجيل
ساعات قليلة تفصلنا عن ساعة الحسم والنتيجة، نتيجة عام مليء بالتحديات والصعاب بسبب فيروس كورونا، والذي تعاملت معه وزارة التربية الوطنية الجزائرية بذكاء شديد، حتى يتم الانتهاء من هذا العام الدراسي بنجاح ودون أضرار أو إصابات، بسبب كوفيد 19 بين الطلاب والطالبات والمعلمين، فكان الحل الوحيد والأوحد مع استمرار غلق المدارس، هو الاتجاه إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطويعها لخدمة قضايا التعليم المختلفة، فتم إنشاء العديد من المنصات التعليمية، لكي توفر للطالب المادة العلمية وهو في مكانه بصورة مبسطة وشيقة، حتى لا يشعر الطالب بالملل، ثم إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية لرفع جميع النتائج عليها، لكي يتمكن الطالب من معرفة نتيجته وهو جالس مكانه بكل سهولة، وفيما يلي سنفرد للحديث بعضاً من السطور التي تبين طريقة الاستعلام عن نتائج الباك 2021.موقع نتائج الباك وطريقة الاستعلام عن النتيجة
- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار:
- الدخول على الموقع الوطني للامتحانات والمسابقات.
- النقر على رابط نتائج الباك 2021 دورة جوان.
- إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب والموجود على جواب الاستدعاء.
- كتابة الرقم السري وهو موجود أسفل الاستدعاء في الخانة المخصصة لذلك.
- تشكيل الرمز الظاهر على الشاشة في المكان المخصص له.
- الإجابة على السؤال الافتراضي البسيط الموجود على الشاشة.
- النقر على أيقونة “استظهار النتيجة”.
2. بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:
- الدخول على موقع فضاء الأولياء tharwa.education.gov.dz.
- عن طريق إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في اليوم نفسه وفي نفس التوقيت على جميع المؤسسات التعليمية التي تمكن تلاميذها من اجتياز الامتحان فيها.
- إدخال الرمز #567* ثم النقر على اتصال.
- اختيار اللغة ثم الضغط على زر “إرسال”.
- إدخال الرقم السري ثم النقر على إرسال من جديد.
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