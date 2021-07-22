تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا اليوم فى أولمبياد طوكيو Egypt VS Spain Olympics

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا اليوم في اولمبياد طوكيو هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة للمنتخب المصري المشارك في اولمبياد طوكيو لكرة القدم، وسنوافيكم بتفاصيل أهم مباريات اليوم في كرة القدم المحلية والعالمية ولا ننسي أهم مباريات اولمبياد طوكيو اليوم لجميع الرياضات، كما نعرض لكم موعد مباراة مصر واسبانيا التي تقام خلال الساعات القليلة القادمة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا

تقوم مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية كالعادة بنقل أهم الفعاليات الرياضية التي يترقبها عشاق الرياضات بشتي انواعها، ككرة القدم والسباحة والمبارزة وغيرهم، ويمكنكم متابعة أهم مباريات اليوم مباراة مصر ضد اسبانيا في كرة القدم عبر تنزيل تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة العربية.

القمر الصناعي تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الاستقطاب معدل الترميز نايل سات Nilesat 11054 أفقي 3/4 27500

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحةموعد مباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو

تبدأ مباراة منتخب مصر لكرة القدم في مباريات اولمبياد طوكيو لكرة القدم للرجال اليوم الخميس الموافق 22 يوليو، وتبدأ المباراو في تمام الساعة:

7:30 صباحاً بتوقيت غرينيتش.

8:30 صباحاً بتوقيت تونس.

8:30 صباحاً بتوقيت الجزائر.

8:30 صباحاً بتوقيت المغرب.

9:30 صباحاً بتوقيت القاهرة.

9:30 صباحاً بتوقيت السودان.

9:30 صباحاً بتوقيت ليبيا.

10:30 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

10:30 صباحاً بتوقيت العراق.

10:30 صباحاً بتوقيت سوريا.

11:30 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

جدول مباريات المنتخب الاولمبي اولمبياد طوكيو 2020

القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا

تم الإعلان عن القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا وهي:

قناة الكأس الرياضية 3 Alkass Three HD.

قناة بي ان سبورت 7 اتش دي beIN Sports HD 7.

قناة بي ان سبورت المجانية المفتوحة beIN Sports HD.

قناة بي ان سبورت 4k الجديدة beIN 4K HDR.

قناة واي ال اي الثانية YLE TV 2.

معلق مباراة منتخب مصر اليوم

قامت كافة القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا باللإعلان عن معلق مباراة مصر واسبانيا، حيث يتم التعليق علي اللقاء المرتقب بصوت رؤوف خليف علي كافة قنوات بي ان سبورت الرياضية العربية الناقلة لمباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم، كما اعلنت قنوات الكأس الرياضية أن معلق مباراة مصر واسبانيا اليوم هو سمير اليعقوبي علي القناة الثالثة.

القمر الصمناعي تردد قناة الكأس الرياضية 3 الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير نايل سات 7 غرباً 11919 H 27500 3/4 مفتوح عربسات 26 شرقاً 12245 V 27500 3/4 مفتوح

مباراة مصر واسبانيا كرة القدم للرجال الساعة 9:30 ص بتوقيت القاهرة.

مباراة الولايات المتحدة ضد كندا كرة لينة للسيدات الجولة الافتتاحية الساعة 2:00 ص بتوقيت القاهرة.

نيوزلندا ضد كوريا الجنوبية كرة القدم للرجال الساعة 10:00 ص بتوقيت القاهرة.

اليابان ضد جنوب افريقيا كرة القدم للرجال 1:00 م بتوقيت القاهرة.

السعودية ضد ساحل العاج كرة القدم للرجال الساعة 10:30 م بتوقيت القاهرة.

المكسيك ضد اليابان كرة لينة للسيدات الجولة الافتتاحية الساعة 5:00 ص بتوقيت القاهرة.

ايطاليا ضد استراليا كرة لينة للسيدات الجولة الافتتاحية الساعة 8:00 ص بتوقيت القاهرة.

المكسيك ضد فرنسا كرة القدم للرجال 10:00 ص بتوقيت القاهرة.

الارجنتين ضد استراليا كرة القدم للرجال 12:30م بتوقيت القاهرة.

هندوراس ضد رومانيا كرة القدم للرجال 1:00م بتوقيت القاهرة.

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نتيجة مباراة مصر واسبانيا

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