عاجل رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي في العراق عبر موقع dari.iq استمارة التقديم على قطع الاراضي داري

رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي ، تزايدت معدلات البحث مؤخرا في العراق عن الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي ، بعد أن علنت الحكومة العراقية عن فتح باب التقديم وحجز الأراضي السكنية عبر رابط داري بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق موقع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال ( moch.gov.iq 5959 )، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمي بأنه تم إطلاق منصة خاصة لحل أزمة السكن ف العراق، لذلك قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن الكثير من المدن الحديثة لحل تلك المشاكل وتوفير السكن للمواطنين العراقيين، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعركم على طريقة التقديم على الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي في العراق، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي

يمكن لجميع المواطنين في العراق التقديم على استمارة قطع الاراضي رئاسة الوزراء عبر رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي من موقع وزارة الإعمار والإسكان العراقية حسب المادة 25 لسنة 2021 ميلاديا :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . بعد فتح الموقع أختر ( المادة 25 ) .

سوف يتطلب منك الموقع ملأ طلب شراء القطعة ثم التوقيع عليها .

ثم التوقيع عليها . حددت الحكومة العراقية يوما محدد لكل محافظة لتقديم طلب الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي ، لذلك يجب عليك أختيار المحافظة التي تتبعها .

، لذلك يجب عليك أختيار المحافظة التي تتبعها . أنقر على خيار البلدية .

ثم اختيار البلدية .

ثم المقاطعة .

يجب عليك كتابة الاسم رباعي .

كتابة رقم الهوية ( البطاقة الموحدة ) بشكل صحيح .

أكتب رقم الهاتف الخاص بك .

النقر على خيار التالي .

شروط التقديم على قطع الأراضي السكنية بالعراق 2021

يجب توافر بعض الشروط التي وضعتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية، لكي تتمكن من التقديم على رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي ، وهذه هي شروط توزيع قطع اراضي 2021 في العراق :

لا يجوز التقديم على الاستمارة الالكترونية للتقديم على قطع الاراضي السكنية أكثر من مرة .

أكثر من مرة . يجب علي المتقدم من رقم الهاتف، فيجب أن يعمل بشكل جيد .

يجب على المواطن تقديم الوثائق الخاصة به قبل التقديم على موقع dari.iq .

. لابد التأكد من صحة البيانات المقدمة، وفي خالة التلاعب تعرض المتقدم للمساءلة .

تتم مراجعة البيانات الموفقة من خلالك، وسوف يقوم موقع الوزارة بحفظ تلك البيانات بشكل رسمي .

يجب عليك قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها قبل التقديم في موقع داري .

. يجب علي المواطن المتقدم التعهد بأنه لم يستفيد من قبل بقرارات الحكومة العراقية الخاصة بتوزيع الأراضي مجانا للمواطنين في العراق .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي في العراق عبر موقع dari.iq استمارة التقديم على قطع الاراضي داري في العراق .