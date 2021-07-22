نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائر “الباك” برقم التسجيل المباشر عبر موقع bac.onec.dz، قد تصدر خبر موعد إصدار نتيجة شهادة البكالوريا لكافة التلاميذ والتلميذات الملتحقين في هذه المرحلة بدولة الجزائر الشقيقة، ويعد موعد ظهور النتيجة قد اقتوب كثيراً مما جعل جميع الطلاب والطالبات بالإضافة إلى أولياء الأمور يشعرون بالقلق حيال نتائجهم الغير معروفة بعد لذلك سنقوم فى مقالنا هذا بسرد كافة التفاصيل عن نتائج شهادة البكالوريا لهذا العام.تحديد موعد لكشف نتائج البكالوريا برقم التسجيل
قد صدر إعلان رسمي من خلال الصفحة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم الجزائرية وذلك في غضون أيام قليلة سابقة وقد نص الإعلان عن أن وقت ظهور نتائج البكالوريا برقم التسجيل سيكون في نهاية هذا الأسبوع الجاري ومن ثم قد تم تحديد يوم غد الخميس وهو اليوم الموافق 22 من يوليو الجاري، وقد تم تحديد موعد نتائج الباك أيضًا في تمام الساعة الرابعة مساءً، وحددت وزارة التربية والتعليم أيضًا انه على كافة التلاميذ والتلميذات المنتظرين لنتائج البكالوريا بالتوجه للحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وذلك جاء من مجموعة قرارت قامت دولة الجزائر بشنها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المُستجد في كافة أنحاء البلادطريقة معرفة نتائج البكالوريا برقم التسجيل.
قد أوضحت وزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الجزائر أن الطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريا تمكنوا من أن ينجحو بنسبة لا تقل عن أربعة وخمسين بالمائة وهي نسبة نجاح لابأس بها ابدأ حيث تعدت النصف، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم الجزائرية قد أضافت انه يوجد عدد كبير من الطلاب والطالبات اللذين قد حصلوا على نتائج نهائية في كلا من مادتي الفيزياء و الكيمياء، وسنطرح في هذه النقاط طريقة معرفة نتائج البكالوريا برقم التسجيل :
- من المفترض أن يقوم كافة الطلاب ان يدخلوا علي الموقع الخاص بمعرفة نتائج شهادات البكالوريا وهو هذا الموقع ( https://bac.onec.dz ).
- يتوجه كل طالب لكي يفتح النافذة التي تمكنه من معرفة نتائج اختبارات شهادة البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2021 .
- يدخل كل طالب الرقم الذي يجب أن يسجل به وهذا الرقم لدى كل مترشح، وقد يكون المترشح من الأحرار أو قد يكون من المُتمدرسين وكلاهما يقوم بتلك الخطوة .
- يجب على الطالب أن يكتب الرقم السري .
- يقوم جميع الطلاب بالإجابة على سؤال عشوائي .
- يضغط الطالب على زر المكتوب عليه ” استظهار النتيجة “
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نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائر “الباك” برقم التسجيل المباشر عبر موقع bac.onec.dz، قد تصدر خبر موعد إصدار نتيجة شهادة البكالوريا لكافة التلاميذ والتلميذات الملتحقين في هذه المرحلة بدولة الجزائر الشقيقة، ويعد موعد ظهور النتيجة قد اقتوب كثيراً مما جعل جميع الطلاب والطالبات بالإضافة إلى أولياء الأمور يشعرون بالقلق حيال نتائجهم الغير معروفة بعد لذلك سنقوم فى مقالنا هذا بسرد كافة التفاصيل عن نتائج شهادة البكالوريا لهذا العام.تحديد موعد لكشف نتائج البكالوريا برقم التسجيل
قد صدر إعلان رسمي من خلال الصفحة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم الجزائرية وذلك في غضون أيام قليلة سابقة وقد نص الإعلان عن أن وقت ظهور نتائج البكالوريا برقم التسجيل سيكون في نهاية هذا الأسبوع الجاري ومن ثم قد تم تحديد يوم غد الخميس وهو اليوم الموافق 22 من يوليو الجاري، وقد تم تحديد موعد نتائج الباك أيضًا في تمام الساعة الرابعة مساءً، وحددت وزارة التربية والتعليم أيضًا انه على كافة التلاميذ والتلميذات المنتظرين لنتائج البكالوريا بالتوجه للحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وذلك جاء من مجموعة قرارت قامت دولة الجزائر بشنها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المُستجد في كافة أنحاء البلادطريقة معرفة نتائج البكالوريا برقم التسجيل.
قد أوضحت وزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الجزائر أن الطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريا تمكنوا من أن ينجحو بنسبة لا تقل عن أربعة وخمسين بالمائة وهي نسبة نجاح لابأس بها ابدأ حيث تعدت النصف، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم الجزائرية قد أضافت انه يوجد عدد كبير من الطلاب والطالبات اللذين قد حصلوا على نتائج نهائية في كلا من مادتي الفيزياء و الكيمياء، وسنطرح في هذه النقاط طريقة معرفة نتائج البكالوريا برقم التسجيل :
- من المفترض أن يقوم كافة الطلاب ان يدخلوا علي الموقع الخاص بمعرفة نتائج شهادات البكالوريا وهو هذا الموقع ( https://bac.onec.dz ).
- يتوجه كل طالب لكي يفتح النافذة التي تمكنه من معرفة نتائج اختبارات شهادة البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2021 .
- يدخل كل طالب الرقم الذي يجب أن يسجل به وهذا الرقم لدى كل مترشح، وقد يكون المترشح من الأحرار أو قد يكون من المُتمدرسين وكلاهما يقوم بتلك الخطوة .
- يجب على الطالب أن يكتب الرقم السري .
- يقوم جميع الطلاب بالإجابة على سؤال عشوائي .
- يضغط الطالب على زر المكتوب عليه ” استظهار النتيجة “
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