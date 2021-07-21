لافروف: لم نعرض على واشنطن استخدام قواعدنا فى طاجيكستان وقرغيزستان

جدة - نرمين السيد - نفى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن تكون موسكو قد عرضت على الولايات المتحدة استخدام قواعد روسية فى طاجيكستان وقرغيزستان، فى ظل التطورات الأخيرة فى أفغانستان.





وقال لافروف ـ فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - :"كيف يمكننا أن ندعو الأمريكيين إلى القواعد التى تعد جزءا من قوات الرد المشتركة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى ؟".

وأشار إلى أن موسكو لا تستطيع التصرف بقواعدها على هذا النحو دون أن تبلغ حلفاءها فى المنطقة بذلك.

وأكد لافروف أن روسيا مستعدة فى إطار الاتصالات الجارية حول أفغانستان بين روسيا والصين والولايات المتحدة، و"الثلاثية الموسعة" بمشاركة باكستان، وضمن أى صيغة أخرى للمساهمة فى تهدئة الأوضاع وتبادل المعلومات عن التطورات "على الأرض" فى أفغانستان.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أفادت فى وقت سابق بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عرض على نظيره الأمريكى جو بايدن خلال لقائهما فى جنيف تنسيق جهود البلدين على المسار الأفغانى، وعرض على الولايات المتحدة الاستفادة من القواعد العسكرية الروسية فى طاجيكستان وقرغيزستان.