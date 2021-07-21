البريد السعودي مبادرة حج بلا حقيبة لخدمة ضيوف الرحمن بالمملكة 1442هـ

البريد السعودي مبادرة حج بلا حقيبة ، واحدة من المبادرات المستحدثة، من قبل سبل، البريد السعودي، والتي تم تدشينها من أجل خدمة، حجاج بيت الله 1442هـ، في نقل حقائبهم، داخل المشاعر، ومن مدنهم للمشاعر المقدسة، والجدير بالعلم أن البريد السعودي سبل، له العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية المتنوعة، التي تخدم بها بالمملكة العربية السعودية، بشكل ثري وملموس للمواطن السعودي، والمقيمين على أراضي المملكة، وفي موسم الحج 1442هـ، والذي يتم تحت إجراءات احترازية، وتدابير وقائية مددة، من قبل القائمين على شؤون المملكة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، من انتشار وباء كورونا، وبالعودة لمبادرة حج بدون حقيبة، فقد دشن البريد السعودي سبل، تلك المباردة المميزة، لموسم الحج 1442هـ، والتي سيتم تطبيقها في الأعوام القادمة أيضًا.

إضافة لما سبق ذكره، عن البريد السعودي سبل، ومبادة حج بلا حقيبة، والتي تمت بالتعاون، مع مؤسسات وشركات خدمة الحجاج السعودية، فهي عبارة عن تدشين سيارتين تم تخصيصهما، لتقديم الخدمات البريدية، كفرعين للبريد متنقلين متحركين، لنقل المنتجات، والخدمات البريدية، المختص بها البريد، كذلك من المبادرات التي تبناها سبل، وفق الخطة الاستراتيجية التعاونية، مع جميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية، مثل مبادرة توزيع مئات المظلات، على الحجاج، وذلك خلال تنقلات الحجاج، من المشاعر المقدسة، والطرقات المؤدية لمكة المكرمة.

مزايا مبادرة البريد السعودي سبل لموسم الحج 1442هـ

في النهاية نذكر أن مبادرة حج بلا حقيبة، لموسم الحج 1442هـ، والتي سمحت بها وزارة الحج والعمرة، لها العديد من المميزات نذكرها، بالترتيب التالي:

أولًا تسهيل التنقل على الحجاج، بين المشاعر المقدسة وإليها، عن طريق حمل الحقائب بدلًا منهم.

كما تعمل الخدمة على استهداف حقائب الحجاج، مما يعمل على راحة الحاج.

كذلك تعد الخدمة مصدر أمان للحجاج على حقائبهم.

في النهاية يقوم البريد السعودي، بالسماح لحاج بتعقب الحقائب، من خلال الموقع الإلكتروني، وتطبيقاته الإلكترونية.

وفي الختام نذكر أن اليوم بدأ أبرز مناسك الحج، وهي رمي الجمرات في أول أيام التشريق، والتي تمت دون وقوع أي اصابات بين الحجاج، ووفق إجراءات احترازية، وتدابير وقائية مشددة، من قبل السلطات السعودية بالمملكة.