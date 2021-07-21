كشف نتائج شهادة البكالوريا 2021 برقم التسجيل المباشر عبر الديوان الوطني وفضاء أولياء التلاميذ، قد انتهي كافة الطلاب والطالبات الملتحقين بمرحلة البكالوريا في دولة الجزائر من أداء كافة الاختبارات النهائية الخاصة بهم، وقد قامت وزارة التربية والتعليم التابعة لدولة الجزائر بتوضيح موعد ظهور نتائج البكالوريا مما قد جعل هذا الأمر هو الشغل الشاغل لدي كافة البيوت والعائلات الجزائرية التي ترغب في معرفة نتيجة مجهود وتعب ابنائهم في هذه المرحلة.

موعد كشف نتائج شهادة البكالوريا

تعد نتيجة الشهادة البكالوريا هي الأهم لدي كل البيوت والعائلات لأنه من خلالها يتمكن الطالب من تحديد الكلية التي سيكمل بها مستقبله وحياته التعليمية، وقد اوضحت منذ ايام قليلة وزارة التربية والتعليم الجزائرية انه سيتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالبكالوريا في غضون أيام قليلة وقد تم معرفة انه غداً بإذن الله الموافق يوم الخميس الموافق 22 من الشهر الحالي يوليو في عامنا الحالي2021 ، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة غداً بشكل رسمي في تمام الساعة الرابعة عصراً ومن بعدها سيتمكن كل طالب وطالبة ناجحين في شهادة البكالوريا من معرفة النقاط التي قد قاموا بالحصول عليها ومن ثم سيتمكنو من تحديد الكلية التي سوف يقومون بالتقديم للالتحاق بها.

كيف استعلم عن نتائج البكالوريا برقم التسجيل ؟

ستظهر نتائج البكالوريا بإذن الله تعالى يوم غد، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ان نسبة نجاح الطلاب والطالبات اللذين اجتازوا تلك الاختبارات بنجاح يصل إلى 54%، وقد اضافت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أيضًا انه يوجد عدد كبير من الطلاب والطالبات اللذين قد استطاعوا أن يجتازوا الاختبارات النهائية لمادتي الفيزياء و الكيمياء بحصولهم على الدرجات النهائية، وسنسرد لكم في النقاط التالية كيفية الإستعلام عن نتيجة البكالوريا في خطوات بسيطة :