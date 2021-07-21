تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر فى السودان

جدة - نرمين السيد - وذكرت رئاسة الشرطة السودانية، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن فريقا ميدانيا متخصصا من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، تمكن فى واحدة من العمليات النوعية، من تحرير 12 فتاة من ضحايا الإتجار بالبشر من رعايا إحدى الدول المجاورة.

وأشار البيان إلى أعمار الضحايا تتراوح بين 14عاما الى 20 عاما، وذلك بأحد الأحياء بمدينة القضارف (شرق السودان).

وأضاف البيان أن الشرطة تمكنت أيضا من ضبط 3 من المتهمين الضالعين فى هذا النشاط الإجرامي، لافتا إلى أن العملية بدأت حينما توفرت معلومات تفيد بوجود ضحايا اتجار بالبشر تم حبسهم بمنزل بأحد أحياء مدينة القضارف يستخدم لإخفاء ضحايا الاتجار بالبشر توطئة لتسفيرهم إلى الخرطوم ومنها إلى إحدى الدول الدول العربية عبر مطار الخرطوم.

وأوضح البيان أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية، وجار إبعاد الضحايا إلى دولتهم، وإخضاع المتهمين للتحريات لمعرفة ملابسات وأبعاد الجريمة.