العراق: تفشى سلالة دلتا بشكل سريع فى محافظة السليمانية

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام الدائرة صباح هورامى، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "فيروس كورونا من نوع دلتا فى السليمانية يتفشى بشكل سريع".

وأشار إلى أنه: "خلال الـ24 ساعة الماضية، توفى 8 مصابين بكورونا".

وسجلت محافظة السليمانية - الثلاثاء الماضى - أول إصابة بفيروس كورونا المتحول نوع "دلتا"، لافتة إلى أنها تقوم الآن بإجراء الفحص الخاص بهذا النوع لجميع الأشخاص.