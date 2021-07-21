أحمد العوضي يزف بشرى سارة لجمهور ياسمين عبد العزيز

زف الفنان المصري أحمد العوضي، الأربعاء، نبأ سعيدا بشأن الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
وقال العوضي، في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك: "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة".
وأضاف: "لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة ... حتى استقرار الحالة..."
وتابع: "أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني.. شكرا لكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها.. ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".
وفي وقت سابق، قال الدكتور عادل منسي، مدير مستشفى السلام الدولي الذي تتواجد به الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن الحالة الصحية للفنانة قد استقرت بفضل الله وتحسنت كثيرا عن السابق.
وأضاف، في تصريح لـ"دوت الخليج": "زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز ممنوعة حتى بعد استقرار حالتها ويتواجد معها بشكل شبه دائم زوجها الفنان أحمد العوضي وأولادها سيف وياسمين".
وكان الفنان أحمد العوضي أعلن، قبل أيام قليلة، خضوع زوجته لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات.
وفيما بعد، سيطرت حالة من الغموض على التطورات الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وسط تكتم زوجها أحمد وشقيقها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، مما تسبب في أقاويل كثيرة حول سبب مرضها.
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