بدون كفيل وبالتقسيط الميسر حتي 60 شهر أحصل على تمويل فورى للسعودى والمقيم

بدون كفيل وبالتقسيط الميسر أحصل على تمويل شخصي فورى وسريع من شركة اليسر للإجارة والتمويل ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بهامش ربح تنافسي وبتسهيلات عديدة في السداد ، كما يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من تمويل شركة اليسر بإجراءات سريعة وفورية ، وتعد شركة اليسر للإجارة والتمويل من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي توفر عروض تمويلية متميزة بصيغة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما تعمل الشركة من خلال هذه العروض التمويلية علي تلبية الاحتياجات المالية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل شخصي فورى ونقدي بدون كفيل ، حيث تتيح الشركة للعملاء فرصة الاستفادة من هذا التمويل من خلال شروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة لجميع العملاء ، كما تقدم الشركة موافقة سريعة وفورية على الطلب ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم الإمتيازات التي توفرها الشركة للمواطن السعودي والمواطن المقيم عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة.

منتج تمويلي قامت شركة اليسر بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تتيح شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. تمويل شخصي فورى ونقدي بهامش ربح تنافسي. تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل حتي 300 ألف ريال سعودي. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من المنتج بمبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون ضامن أو كفيل. يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل مدة سداد تصل إلى 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل رابط إلكتروني رسمي والذي من خلاله يمكن للعميل التقديم على طلب للاستفادة من تمويل شركة اليسر ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة وذلك للاستفادة من تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل.

الدخل الشهري لطالب التمويل من المواطنين السعوديين يشترط أن يكون لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين بالمملكة ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 6000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من المنتج.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين يشترط أن يكون عمره لا يزيد عن 70 سنة.

مدة الخدمة في الوظيفة لطالب التمويل السعودي يجب أن تكون لا تقل عن 3 أشهر وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين بالمملكة يجب أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 6 أشهر.

رابط التقديم على تمويل شركة اليسر بدون كفيل وشروط الاستفادة