شحن جواهر فري فاير 2021، اللعبة الأكثر شعبيه خلال العقود الأخيرة والتي تتميز بالأثارة الكبيرة منذ بدء اللعب، فهي لعبة قتالية من الدرجة الأولي والتي تشبه بالطبع لعبة ببجي موبايل، وهما من الألعاب الإلكترونية التي تحتاج من اللاعب الشحن للاستثمار في منافسة الحرب التي تقام في جزيرة من الجزر التي يتم أنزال اللاعبين فيها.

اهم طرق شحن فري فاير والاستحواذ علي اكبر عدد من الجواهر هي عملية الشحن من خلال موقع شوب تو جيم احد ابرز مواقع الشحن العالمية والتي تقدم لك الجواهر في اقل من ثلاثين ثانية بعد أتمام الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع shop2game .

. الضغط علي البلد التي تعلب منها free fire .

. قم بالتسجيل بأحد الطريقتين الموجودتين إما (عن طريق الفيس بوك، أو عن طريقة id).

تسجيل رقم الأيدي الخاص بك id.

الضغط علي المربع المجاور إلي جملة (أنا لست برنامج روبوت).

اختار طريقة الدفع من قسيمة غارينا.

تحديد عدد Diamond الجواهر + الهدايا المجانية من الجواهر.

تتميز عملية الشحن من خلال موقع شوب تو جيم بالحصول السريع علي الجواهر سواء المدفوعة أو المجانية المضافة إلي كل عملية شحن تتم حسب اختيارك من بين العروض المقدمة، حيث تصل أحيانا عروض الشحن إلي الضعف أي بمعني في حالة شحنك لعدد 300 جوهرة أو يقل قليلا.

كي تتمكن من لعب جرينا فري فاير عليك تحديث وتحميل احدث نسخ اللعبة المتوفر بشكل مجاني في المتاجر الإلكترونية، تتم هذه الألية عن طريق الدخول إلي متجر جوجل بلاي ومن ثم البحث عن تنزيل لعبة Garena Free Fire APK وبعدها عليك بتثبيت اللعبة، كما يمكنك عمل نفس الخطوات والبحث في متجر ابل ستور وتحميل فري فاير وعليك بعدها بالتثبيت، حيث يتميز الإصدار الجديد بالكثير من الإضافات مثل وجود شخصية محمد رمضان الممثل المصري، وغيرها من التحديثات الجديدة.

وصلنا معكم إلى ختام شرح عملية شحن جواهر فري فاير 2021 بأحدث الطرق العربية الجديدة Garena Free Fire.