وأكد الوزير حيدان - خلال ترأسه، اليوم، اجتماعا موسعا لمدراء الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة، بحضور نائب مدير الأمن بالمحافظة العميد الركن أحمد لحول - أهمية الحفاظ على وحدة القيادات الأمنية والعسكرية والجيش وتناغمها مع السلطة المحلية بالمحافظة فى تحقيق الأمن واستمرار عملية البناء والتنمية، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الفضائية".
يذكر أن قوات الجيش اليمنى تمكنت بمساندة المقاومة الشعبية فى وقت سابق، من تحقيق تقدما جديدا فى جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية فى صفوف مليشيا الحوثى الإرهابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية اليمنى: جهود الأمن ساهمت فى ترسيخ دعائم الاستقرار فى شبوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.