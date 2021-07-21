النائب السابق محمد الرياطي يهاجر الى امريكا

دوت الخليج - : تقدم النائب السابق محمد الرياطي بتهنئته للردنيين في العيد من شيكاغو .
وقلال الرياطي في منشور له على صفحته فيس بوك : أمريكا مكان هجرتي الحاليه ( أهنئكم بعيد الاضحى المبارك ) تقبل الله طاعتكم و كل عام وانتم بخير ....
أشتقت لكم واتمنى من الله ان يجمعنا واياكم في أقرب وقت على خير ومحبة وصلاح .
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