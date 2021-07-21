تمويل سيارات جديدة ومستعملة ميسر من بنك الراجحي للمواطنين

تمويل سيارات جديدة ومستعملة للمواطنين بالمملكة من مصرف الراجحي، إن بنك الراجحي يقدم العديد من عروض تمويل سيارات للمواطنين، فإن مصرف الراجحي يقدم قروض للسيارات ميسرة سواء جديدة أو مستعملة، فإن المملكة العربية السعودية يوجد بها العديد من المواطنين المهتمين بالسيارات، فإن بنك الراجحي يعمل علي تلبية احتياجات وطلابات العملاء وعلي أعلي جودة، ولذلك نطلب من جميع المواطنين وعملاء الراجحي الاستفادة من تمويلاته الميسرة، ولمعرفة المزيد عن تمولات الراجحي لجميع السيارات عليكم زيارة موقعنا الإلكتروني ثقفني.

تمويل سيارات جديدة ومستعملة

إن بنك الراجحي يقدم تمويلات للمواطنين تعتبر تنافسية للبنوك الأخري بالمملكة، فهو يقدم للمواطنين تمويلات مميزة للسيارات الجديدة والمستعملة، فهو يمنح لعملائه من المواطنين فرصة امتلاك سيارة أحلامه بسهولة، فيمكن للعملاء الاستفادة من تمويلات جميع أنواع السيارات سواء جديدة أو شبه جديدة أو مستعملة، فغن جميع تمويلات البنك تتفق مع الشريعة الإسلامية، كما أن هناك بنوك تتنافس مع بنك الراجحي في التمويلات، مثل الحصول علي تمويل السيارات من بنك التنمية.

رابط الحصول علي تمويلات الراجحي

فإن مصرف الراجحي يتيح للعملاء رابط التقديم علي أي قرض من القروض الميسرة للسيارات، كما أن البنك يمنح للعملاء طريقتين للتقديم سواء بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب، كما أن هناك مميزات في كل التمويلات المقدمة من البنك للمواطنين، كما أوضح مصرف الراجحي أن يمكن للمواطنين السعوديين والوافدين الاستفادة بالتمويل، فخطوات التقديم كالتالي:

الدخول علي رابط التقديم بمصرف الراجحي للتمويلات.

كتابة كافة البيانات الشخصية في استمارة الطلب من الاسم والجنسية ونوع الجنس ذكر أم أنثي والعمر ورقم الهوية.

يطلب تحديد هل لديك حساب بالبنك أم لا.

ثم يطلب إدخال بياناته المالية وبيانات للاتصال والتواصل مع البنك.

يضغط المتقدم علي أيقونة تقديم وتأكيد طلب التمويل.

عروض وخصومات الراجحي علي السيارات

هناك العديد من شركات السيارات تقوم بالتعاون مع الراجحي لتسويق السيارات، ولذلك يقوم بنك الراجحي بالإعلان عن تقديمه خصومات لأفضل أنواع السيارات، كما يتيح البنك للعملاء شراء السيارات الجديدة بالتقسيط الميسر، ولذلك هناك عروض كثيرة للسيارات من أفضل الأنواع المستخدمة بالمملكة العربية السعودية، ولذلك ندعو المواطنين لزيارة الصفحة الرسمية لبنك الراجحي والاطلاع علي التمويلات.

يكون التمويل متاح لجميع العملاء سواء المحولين وغير المحولين للراتب.

يكون هذا التمويل للسيارات شبه جديدة فقط متاحة من الوكالات المعتمدة للراجحي.

تتميز المركبة بأن لها ضمان مفعوله ساري.

عداد المركبة يكون أقصي قيمة له 5000 كليو متر.

يتاح لها خيار الدفعة الأخيرة وتتميز بتأمين شامل ساري المفعول.

مميزات منتج السيارات شبه الجديدة

يقدم مصرف الراجحي لعملائه من المواطنين بالمملكة خصومات وعروض مميزة علي البطاقات الائتمانية، كما تمنح المواطنين العديد من التمويلات الميسرة في كافة المجالات، فمن ضمن تلك التمويلات الميسرة التي يستفاد منها الكثير من المواطنين تمويل السيارات الميسر، وبذلك يتحقق أحلام العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في امتلاك سيارة أحلامهم بكل سهولة.