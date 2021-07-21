من طوكيو.. تفاصيل أول إصابة بكورونا في بعثة مصر بالأولمبياد

فوجئ أعضاء البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو بإصابة مدرب منتخب الجودو بفيروس كورونا المستجد بعد إيجابية المسحة الطبية الأخيرة له وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وفقا لحديث عمرو سليم، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية لموقع "دوت الخليج".

ويضيف سليم لموقع "دوت الخليج": "المدرب الهولندي جورجيو جيفز جياني خضع لمسحة طبية كجزء من الإجراءات اليومية المطلوبة من كافة المتواجدين بالقرية الأولمبية بطوكيو، وبعد التأكد من إصابته تم عقد اجتماع طارئ لمتابعة الموقف والتعامل بالطريقة الأمثل مع الأمر".

ويوضح الملحق الإعلامي للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو لموقع "دوت الخليج" أن المدرب الهولندي سبق وأن خضع لمسحات في 18 يوليو الماضي قبل السفر إلى اليابان وجاءت نتيجتها سلبية كما تكرر الأمر فور وصوله إلى مطار طوكيو وخلال العينات الأخرى التي قام بها يومي 19 و20 يوليو.

ويتابع سليم لموقع "دوت الخليج" بينما يتابع حالة المدرب الهولندي المصاب: "هناك إجراءات قوية وحازمة في الأولمبياد لكن ذلك لا يمنع من وجود اختلاط لجميع دول العالم المتواجدة بفرقها في البطولة الكبرى".

ويقول شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية لموقع "دوت الخليج": "نطمئن الشعب المصري على حالة البعثة المصرية في الأولمبياد، نحن بخير وهناك إجراءات على أعلى مستوى للتعامل مع تلك التجربة الصعبة".

ويتابع العريان الذي وصل منذ ساعات قليلة إلى طوكيو لموقع "دوت الخليج": "أجرينا مسحات للاعبين الذي يقوم المدرب الهولندي بتدريبهم وظهرت النتيجة سلبية لكن على سبيل الاحتياط جرى عزلهم فضلا عن وضعهم تحت الملاحظة الطبية".

ويسترسل الأمين العام للجنة الأولمبية لموقع "دوت الخليج": "أيضا قمنا بتوفير مدرب جديد من أجل متابعة التمارين والاستعدادات الفنية الخاصة بالمباريات التي سيخوضها اللاعبين لضمان جاهزيتهم بالصورة الكاملة أمام المنافسين وعدم تعرضهم لأي أزمة بسبب إصابة مدربهم".

ويتحدث المهندس باسل عبد الله عضو اللجنة الاولمبية إلى موقع "دوت الخليج" قائلا: " المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قام بالاجتماع مع المسؤولين واللجنة الطبية لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة الجميع".