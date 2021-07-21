Redmi Note 10T 5G مواصفات الهاتف الجديد من شاومي | أهم المميزات والعيوب

Redmi Note 10T 5G هاتف شاومي الجديد الذي أعلنت عنه الشركة بالأمس ، والذي يأتي ضمن السلسلة الأكثر مبيعاً من شركة شاومي. كما يعد الهاتف استكمالاً لعائلة الـNote 10 من الشركة والتي تضم العديد من الهواتف مثل Redmi Note 10 ، Redmi note 10 lite ، Redmi note 10s وغيرهم من الهواتف الأخري.

‌يأتي الهاتف بوزن خفيف فيصل إلي 190 جراماً.‌

خامات ظهر الهاتف من البلاستيك Poly carbonite ، وكذلك الإطار حول الهاتف من البلاستيك أيضاً.‌

يأتي الهاتف بدعم مقاومة رذاذ الماء الخفيف.‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

كما يدعم أيضاً إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين ، لكنه يستخدم أحد مدخلي الشريحتين.‌

شاشة الهاتف بحجم 6.5 إنش من نوع IPS LCD ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 405 بكسل لكل إنش.‌

تأتي الشاشة بنسبة سطوع تصل إلى 400 شمعة ، كذلك مع دعم التردد العالي حتي الـ90 هيرتز.‌

كما أن شاشة الهاتف محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.‌

يعمل الهاتف بواجهة شاومي المميزة MIUI 12 المبنية على نظام تشغيل Android 11.‌

يوجد بالهاتف معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 700 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.‌

يحتوي المعالج علي نواتين من نوع Cortex-A76 بتردد يصل إلي 2.2 جيجاهيرتز ، أما الـ6 الأخري من نوع Cortex-A55 وبتردد 2.0 جيجاهيرتز.‌

كذلك يوجد معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC2.‌

يتوفر من الهاتف إصدارين لسعة التخزين : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.2.

‌يحتوي الهاتف علي ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم الـPDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

وأيضاً كاميرا خاصة بالعزل والتصوير البورترية وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 كذلك.‌

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، مع دعم للـHDR.‌

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

تتوفر الكاميرات بدعم التصوير الـpanorama و الـHDR ، كما يوجد كذلك فلاش ليد.

‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن جودة الصوت عالية وواضحة.‌

كما يوجد كذلك مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

لا يدعم الهاتف خاصية الـNFC ، لكن يأتي بدعم لشبكات الراديو FM.‌

كما يوجد كذلك مستشعر الـIR الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية.‌

بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock أيضاً.‌

بطارية الهاتف تأتي بحجم 5000 مللي أمبير من نوع lithium polymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.‌

مدخل الشحن من النوع السريع Type C 2.0.‌

يتوفر الهاتف بأربعة إختيارات من الألوان : الأسود ، الأبيض ، الأخضر ، والأزرق.

188$ لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو حوالي 2945 جنية مصري.

215$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا مع ، أو حوالي 3369 جنية مصري.

مواصفات هاتف Redmi note 10T 5G :كاميرات هاتف Redmi note 10t 5G :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Redmi note 10t 5G :

هذه الأسعار الرسمية للهاتف والتي تم الإعلان عنها في الأسواق الهندية.