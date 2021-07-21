home.moe.gov.om موعد نتائج الدبلوم العام 2021 البوابة التعليمية سلطنة عُمان

home.moe.gov.om نتائج الدبلوم العام لعام 2021 الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان عبر الحساب الخاص بها على تويتر الانتهاء التام من أعمال الطلاب الامتحانية في شهر يونيو 2021 الموافق ذي القعدة 1442 بنجاح كبير، ويتابع الطلاب على مؤشر البحث العام في جوجل سلطنة عمان البحث عن موعد نتائج الدبلوم العام 2021.

البوابة التعليمية سلطنة عُمان بوزارة التربية والتعليم

انطلق ماراثون الامتحانات النهائية في المدارس العامة وكذلك الخاصة ابتداء من 20 يونيو 2021 الماضي واستمرت الامتحانات حتى السادس من يونيو 2021 وسط إجراءات تشديديه كاملة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم باستقبال الطلاب لأداء الامتحان الكتابي في كافة محافظات السلطنة، وقامت وزارة التعليم بالتشديد على الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كرونا، حيث قامت وزارة الداخلية والصحة في سلطنة عمان بعمل الحجر الكبير والحجر الجزئي على المحافظات والمناطق التي ارتفعت فيها أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا المستحدث، وفي عيد الأضحى تم تطبيق نظام الحظر الكلي لمدة أربعة أيام لتقليل الأعداد اليومية من الإصابات ومنع الاختلاط والتزاور، وبعد انتهاء اختبارات الديبلومات العامة النهائية تم التشديد على لجان التصحيح للخروج بالنتائج في أسرع وقت مع التدقيق الجيد على النتائج.

إجراءات وزارة التربية والتعليم

قامت الوزارة بإيقاف الدراسة بالمدارس طوال العامين الماضيين وذلك بسبب انتشار فيروس كرونا وذلك حرصا على صحة الطلاب بجميع المراحل الدراسية، وتم الاعتماد التام على التعليم الرقمي عبر منصة الطلاب للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وقامت الوزارة بتحديد موعد الاختبارات النهائية وتم الإعلان عن نتائج الطلاب بالعديد من المراحل، وبعد انتهاء من امتحانات التعليم المتوسط أو الديبلومات العامة في السادس من يوليو بدا البحث عن الموعد المقرر للإعلان عن النتائج، والتي من المقرر لها الظهور بعد أيام قليلة.

نتائج الصف الثاني عشر 1442

أدى الاختبارات النهائية حوالي 50 ألف طالب وطالبة في كافة المحافظات العمانية، وذلك في شهر يونيو الماضي، ذي القعدة 1442، وأعلنت الوزارة الانتهاء من الاختبارات بنجاح وعدم تسجيل إصابات بين الطلاب، ويبدا البحث عن النتائج الآن عبر رابط الوزارة بالخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على بوابة سلطنة عمان التعليمية. يتم اختيار ايقونة “دخول النظام” أعلى الصفحة. تظهر ثلاثة اختيارات. يقوم الطالب باختيار التسجيل بالهاتف الذكي. يتم تسجيل رقم الهاتف. يبدا الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات. يتم تفعيل رابط استخراج النتائج بعد الإعلان عنها.

استخراج النتائج عبر الرسائل النصية home.moe.gov.om نتائج الدبلوم العام

لابد أن يكون المشترك على شبكة الاتصالات OOREDOO وهي خدمة معرفة نتائج الديبلومات العامة، ويتلقى المشترك رسائل قصيرة اس ام اس بإرسال رسالة على رقم 90200 ويكون فيها رقم الجلوس.