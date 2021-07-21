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أحدث ترددات قناة مكسبي سبورت والعامة المفتوحة عبر نايل سات 2021م، قناة مكسبي هى أحد أهم القنوات الرياضية التي تقدم محتوى رياضي متميز ومتنوع، وتلقى القناة إقبال كبير وواضح من الملايين من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، حيث أن كرة القدم لها شعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، فقد ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن الترددات الجديدة للقناة بعد حدث عطل فني بها أثناء البث التجريبي أدى إلى توقف البث بها، وقد حدوث هذا العطل نتيجة القمر الصناعي النايل سات، كما أنه أدى إلى توقف وصول الإرسال للعديد من الدول العربية، مما تسبب في ضيق الملايين من المتابعين للقناة.
ولقد سعت إدارة القناة والقائمين عليها على إجراء بعض التعديلات ومنها تغيير الترددات، لسرعة إصلاح هذا العطل وإعادة الإرسال بأعلى دقة و جودة، حرصًا منهم على راحة وإرضاء متابعي قنوات مكسبي.أهم مايميز قناة مكسبي سبورت
تتميز قناة مكسبي سبورت بعرض معظم المباريات المشفرة والحصرية والتي لا يتم عرضها على القنوات الرياضية المفتوحة، لذلك يحرص الملايين من متابعي كرة القدم على مشاهدة هذه القناة خاصة لأنها تقدم تلك الخدمات بشكل مجاني دون أي رسوم أو اشتراك.أهم المباريات التي تقوم قناة مكسبي سبورت بعرضها
المباريات التي يتم عرضها من خلال القناة، مباريات الدوري الإنجليزي والأوروبي والمصري، وكذلك مباريات بطولات أفريقيا.أهم مايميز قناة مكسبي العامة المفتوحة
تتميز قناة مكسبي العامة المفتوحة بعرض المصارعة الحرة وكذلك الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والبرامج الترفيهية، بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021، والدوري الأوروبي والإنجليزي.أحدث ترددات قناة مكسبي سبورت والعامة المفتوحة عبر نايل سات 2021م
التردد الجديد لقناه مكسبي سبورت
- القمر الصناعي : نايل سات
- الاستقطاب : رأسي
- معدل الترميز : 27500
- التردد : 11595
التردد الجديد لقناه مكسبي العامة المفتوحة
- القمر الصناعي : نايل سات
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- التردد : 11411
هذا وقد بدأت قناة مكسبي العامة المفتوحة بثها من دبي في دولة الإمارات العربية، وكان ذلك في أكتوبر 2020، وتقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة التي تحظي بإعجاب الكثير من المشاهدين.
الوسوم
أحدث ترددات قناة مكسبي سبورت والعامة المفتوحة عبر نايل سات 2021م، قناة مكسبي هى أحد أهم القنوات الرياضية التي تقدم محتوى رياضي متميز ومتنوع، وتلقى القناة إقبال كبير وواضح من الملايين من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، حيث أن كرة القدم لها شعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، فقد ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن الترددات الجديدة للقناة بعد حدث عطل فني بها أثناء البث التجريبي أدى إلى توقف البث بها، وقد حدوث هذا العطل نتيجة القمر الصناعي النايل سات، كما أنه أدى إلى توقف وصول الإرسال للعديد من الدول العربية، مما تسبب في ضيق الملايين من المتابعين للقناة.
ولقد سعت إدارة القناة والقائمين عليها على إجراء بعض التعديلات ومنها تغيير الترددات، لسرعة إصلاح هذا العطل وإعادة الإرسال بأعلى دقة و جودة، حرصًا منهم على راحة وإرضاء متابعي قنوات مكسبي.أهم مايميز قناة مكسبي سبورت
تتميز قناة مكسبي سبورت بعرض معظم المباريات المشفرة والحصرية والتي لا يتم عرضها على القنوات الرياضية المفتوحة، لذلك يحرص الملايين من متابعي كرة القدم على مشاهدة هذه القناة خاصة لأنها تقدم تلك الخدمات بشكل مجاني دون أي رسوم أو اشتراك.أهم المباريات التي تقوم قناة مكسبي سبورت بعرضها
المباريات التي يتم عرضها من خلال القناة، مباريات الدوري الإنجليزي والأوروبي والمصري، وكذلك مباريات بطولات أفريقيا.أهم مايميز قناة مكسبي العامة المفتوحة
تتميز قناة مكسبي العامة المفتوحة بعرض المصارعة الحرة وكذلك الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والبرامج الترفيهية، بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021، والدوري الأوروبي والإنجليزي.أحدث ترددات قناة مكسبي سبورت والعامة المفتوحة عبر نايل سات 2021م
التردد الجديد لقناه مكسبي سبورت
- القمر الصناعي : نايل سات
- الاستقطاب : رأسي
- معدل الترميز : 27500
- التردد : 11595
التردد الجديد لقناه مكسبي العامة المفتوحة
- القمر الصناعي : نايل سات
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- التردد : 11411
هذا وقد بدأت قناة مكسبي العامة المفتوحة بثها من دبي في دولة الإمارات العربية، وكان ذلك في أكتوبر 2020، وتقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة التي تحظي بإعجاب الكثير من المشاهدين.
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