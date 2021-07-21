انت الان تتابع تفاصيل خبر جيف بيزوس صاحب شركة أمازون أغنى رجل في العالم 2021 ورحلته إلى الفضاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - جيف بيزوس اسمه جيفري بريستن بيزوس وهو مؤسس موقع أمازون العملاق الذي يتربع على عرش أكثر المواقع ربحاً في العالم، ولد جيف بيزوس في 12 يناير 1964 م وتخرج من جامعة برينستون الأمريكية، وقد كان يعمل محللاً ماليا قبل تأسيسه لموقع أمازون عام 1994 م وسرعان ما شعر بأن طموحه أكبر من العمل موظفاً فبدأ رحلته في تأسيس إمبراطورية أمازون، ولم يكن من السهل مطلقاً أن يقنع رجال الأعمال والمستثمرين لحاجته لمليون دولار لتمويل فكرته ولم يكن يملك وقتها إلا 100.000 دولار فقط، لكنه لم ييأس وبدأ في جمع المبلغ من معارفه وإلتقى بكثير من المستثمرين وحاول جاهداً إقناعهم، ومع إيمانه بفكرته ورغبته العارمة استطاع جمع المبلغ وقام بتوظيف مجموعة من المبرمجين لإطلاق مشروعه الذي سيغير حياته وحياة الآلاف بالكلية، وقد كان يقول أن أصعب شي إقناع المستثمرين غير أنه أثبت للجميع عبقريته الفذة وتخطيطه الغير مسبوق.

أغنى رجل في العالم عام 2021

الآن تقدر ثروة جيف بيزوس من موقع أمازون حوالى 203.7 مليار دولار وهو أغنى رجل في العالم بلا منازع حيث أنه يربح في الدقيقة الواحدة حوالى 236 ألف دولار أمريكي.

رحلة جيف بيزوس إلى الفضاء

كان حلم بيزوس أن يصعد إلى الفضاء وبالفعل استطاع تحقيق حلمه وقام برحلة إلى الفضاء في مركبة فضائية خاصة به وكان معه شقيقه مارك بيزوس وإحدى رائدات الفضاء تدعى والى فونك وهى في عمر 82 عاما، وطالبا في علوم الفيزياء يبلغ من العمر 18 عاما وكان المركبة عبارة عن كبسولة لها نوافذ متعددة لكي تتيح لهم الفرصة لمشاهدة الأرض من الفضاء وقد بلغ أقصى ارتفاع لها حوالى 106 كيلو مترا ثم بدأت في رحلة العودة إلى الأرض بعد أن استطاع بيزوس تحقيق بعض أحلامه التي كانت ما تزال لم تحقق بعد.