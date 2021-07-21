فايزر تعلن عن اتفاق لتصنيع لقاح كورونا فى جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "فايزر" اليوم الأربعاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة تصنيع لقاحات فى جنوب إفريقيا، للتعامل مع المراحل النهائية من تصنيع جرعات لقاح كوفيد-19 بداية من العام المقبل.





وتعتبر هذه الصفقة المرة الأولى التى يتم فيها إنتاج لقاح كوفيد-19 من شركة "فايزر" جزئيًا فى إفريقيا، ما يمكن أن يساعد فى نهاية المطاف فى زيادة الإمداد للقارة السمراء. وكان المعهد الوطنى للأمراض المعدية فى جنوب إفريقيا، قد أعلن أن البلاد سجلت 7.209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و302 ألف و304 أشخاص. وذكرت وزارة الصحة فى جنوب إفريقيا، أنه تم تسجيل 221 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 67 ألفا و80 حالة.

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