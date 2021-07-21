bac.onec.dz resultat موقع نتائج شهادة البكالوريا 2021 الاستعلام بالهاتف النقال ورابط الديوان الوطني

موقع الاطلاع على نتائج البكالوريا 2021 بالجزائر www.bac.onec.dz resultat أصبح من أهم المواقع الجزائرية خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما صرحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن موعد وتاريخ وتوقيت إعلان نتائج لباك للعام الحالي 2021 ، حيث يتم الاستعلام والاطلاع علة نتائج البكالوريا الجزائرية برقم التسجيل، وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، هذا وقد تم تحديد الموعد والتوقيت الخاص باعتماد وبإعلان نتائج الباك، وذلك في تمام الساعة 4 عصر يوم الخميس الموافق 22 جولية 2021، هذا وأضافت وزارة التربية الوطنية أنه يمكن الاستعلام والاطلاع على نتائج الثانوية الجزائرية “البكالوريا” فور اعتماد النتيجة وتحميلها على رابط موقع نتائج البكالوريا 2021 bac onec dz، وذلك بطريقة سهلة ويسيره، حيث يتم الاستعلام برقم التسجيل، وهو الرقم المُسجل على بطاقة الاستدعاء الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا الجزائرية للعام المنقضي 2021.

bac.onec.dz resultat موقع نتائج شهادة البكالوريا 2021

هذا ويأتي موعد إعلان نتائج البكالوريا بالجزائر للعام الحالي 2021 متزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لتمزج فرحة العيد بفرحة النجاح والتفوق، وذلك على الرغم من خالة القلق والترقب بين أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وكذلك أولياء الأمور الذين يأملون تحقيق أمال وطموحات أبنائهم في الالتحاق بالتعليم الجامعي الذي يرغبون فيه، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج شهادة البكالوريا 2021 من خلال طريقين وهما كالتالي:

الطريقة الأولى: من خلال موقع الاطلاع على نتائج البكالوريا bac.onec.dz 2021 resultat وهو التابع لوزارة التربية الوطنية، وسنستعرضها تفصيلا من خلال هذا التقرير.

من خلال موقع الاطلاع على نتائج البكالوريا bac.onec.dz 2021 resultat وهو التابع لوزارة التربية الوطنية، وسنستعرضها تفصيلا من خلال هذا التقرير. الطريقة الثانية: من خلال الهاتف النقال والرسائل النصية وسنقوم بإرفاق فيديو يوضح طريقة معرفة النتائج من خلال الهاتف النقال.

معرفة نقط امتحان البكالوريا بالاسم فقط

ومن الجدير بالذكر أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها طلاب وطالبات شهادة البكالوريا للعام الدراسي المنقضي 2021، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للحد من انتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد، إلا أن وزارة التربية الوطنية قامت بجهودها لإنجاح العام الدراسي على كافة الأصعدة،ورغم ذلك تشير نسب النجاح لهذا العام ارتفاع ملحوظ بالمقارنة بنتائج شهادة البكالوريا بالسنوات السابقة.

الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

إدخال رقم تسجيل الطالب وهو الرقم على بطاقة الاستدعاء الخاصة بالامتحانات.

إدخال الرقم السري.

الضغط على أيقونة استظهار النتائج.

تظهر على الفور النتيجة بالإضافة إلى كشف نقاط شهادة البكالوريا.

طريقة الاطلاع واستعلام نتائج الباك bac.onec.dz 2021 resultat الجزائرطريقة وخطوات إظهار نتائج البكالوريا الجزائية من خلال الهاتف النقال

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم موعد وتاريخ إعلان نتائج شهادة البكالوريا 2021 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الرسمي bac.onec.dz 2021 resultat التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، كما استعرضنا أيضا طريقة استظهار نتيجة الباك من خلال الهاتف النقال، ويسعدنا دائما تلقي استفساراتكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.