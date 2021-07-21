ميزة View once في واتساب ما هي وكيفية استخدامها؟

تدور مقالتنا حول الخاصية الجديدة التي سوف يصدرها تطبيق الواتساب و هى view once .حيث أتاحت هذه الخاصية ان ترسل صورة او فيديو لأى فرد ولكن سوف يكون بشرط أن تتم المشاهدة مرة واحدة فقط، من خلال تطبيق الفيسبوك يمكنة ان يصدر تطويرات كثيرة فى تطبيق الواتساب بشكل تدريجيا، وفى النهاية قد حصل على هذة الخاصية، ولكن بعد ما تم حصوله على الكثير من الخواص السابقة، وذلك كان فى ظل وجود تسريبات عن ميزات أخرى مستقبلية.

ما هي خاصيه view once في واتساب؟

من خلال هذة الخاصية تتيح لأى شخص المشاهدة مرة واحدة فقط بالعربية، يمكن لأى فرد أن يرسل صورة او فيديو لشخص آخر وتكون أيضا المشاهدة مرة واحدة فقط، وعندما تتم مشاهدة المحتوى الذي تم الرسالة يتم حذفه بصورة كاملة، ولا يستطيع الطرف الآخر من المشاهدة مرة أخرى.

وتتيح هذه الخاصية وموجودة بشكل كامل لدى معظم التطبيقات المنافسة، فتكون أصل هذه الخاصية ستكون متاحة أيضا من تطبيق سناب شات ، وتعد هذه الفكرة هي فكرة سناب شات الأساسية، من خلال موقع البوابة العربية للأخبار التقنية وجد أن تطبيق الفيسبوك يقتبس من سناب شات، وهذه الخاصية سوف تكون متاحة في الإصدار ٢.٢١.١٤.٣ من تطبيق الواتساب ،ولا يد من الطرفين ان يتم امتلاكها لهذا الاصدار او أحدث لكى يتمكنوا من استخدامها فورا.

عندما يكون الشخص والطرف الآخر الذين يستطيعون استخدام هذه الخاصية، سوف يملكون الاصدار الاحدث من التطبيق،وسوف يتم وجود الايقونة بجانب مربع الكتابة أثناء الدردشة، وعندما يتم الضغط عليها سوف يتم ظهور رسالة توضيحية، وفى حالة ارسال اى وسائط بعد ما يتم الضغط على الايقونة الجديدة سوف يتم حذفها عند رؤيتها من الطرف الآخر. ويتم توافر هذه الخاصية فى تطبيق السناب شات وآيضآ التطبيقات الاخرى ، وعلى الطرف الآخر أن يتمكن من أن يزال لقطة شاشة لمحتوى الصورة التي يتم إرسالها إليه، ولكن ذلك على عكس تطبيق السناب شات، ففى تطبيق الواتساب والمعلومات التى تكون متاحة حاليا لن يخبرك اذا قام الطرف الآخر بالقطع لقطة للشاشة وهذا يجعل الخاصية الجديدة ليست امنة ويجب أن يتم الاستخدام بها بشكل جيد وحريص.