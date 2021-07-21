عروض اكسترا اليوم ولمدة 4 أيام خصومات خيالية وتخفيضات ليس لها مثيل

عروض اكسترا السعودية، أسواق اكسترا المشهورة والمنتشرة داخل أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي دائماً ما تعمل على راحة عملائها لما تقدمه لهم من كثير من المنتجات مثل الهواتف الذكية بماركاتها المختلفة سواء كانت ابل أو هواوي او سامسونج أو غيرها من الماركات الأخرى، كما تقدم أيضاً أجهزة اللابتوب والتي تصل خصوماتها حتى 27٪، وأجهزة المطبخ والتي يصل الخصم عليها حتى 50٪، وأجهزة العناية بالمنزل ويصل الخصم عليها أيضاً حتى 50٪، ذلك بخلاف مكيفات الهواء وأجهزة المنزل الكبيرة والصغيرة وغيرها الكثير داخل أسواق اكسترا.

عروض اكسترا السعودية

تقدم اكسترا أقساط على جميع أجهزتها على الموقع، من خلال Tasheel Finance، والتي تقدم لك فترات سداد طويلة وذات مرونة، بموافقة فورية عبر الطلب عبر الإنترنت، كما أنها تقدم هذه الخدمة دون الحاجة إلى ضامن أو تحويل راتب، أمر شراء يتم التقديم على المنتج بنظام التقسيط التكميلي من خلال موقع إدارة إكسترا السعودية، ثم تتم مراجعة الطلب ويوافق عليه من قبل Extra وتسهيل للتمويل، ثم يتم التوجيه لكتابة العقد من أقرب فرع، وتتوزع الفروع على أكثر من موقع واحد داخل المملكة العربية السعودية، والدخول متاح على موقع Tasaheel أو الاتصال برقمهم ، أو تنزيل تطبيق Tasaheel من المتجر.

عروض اكسترا اليوم دايو ثلاجة، 14.1 قدم، أبيض، خصم 48.66٪ بسعر 1899 ريال سعودي بدلاً من 3699 ريال سعودي. خصومات اكسترا هاير ثلاجة أربعة أبواب، 15.5 قدم، إنفرتر، أبيض زجاجي، خصم 45.77٪ بسعر 3199 ريال سعودي بدلاً من 5899 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا دايو ثلاجة، 12.1 قدم، فضي، خصم 45.72٪ بسعر 1899 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال سعودي. هاير ثلاجة أربع أبواب، 17.8 قدم، إضاءة إل إي دي، أبيض، خصم 45.46٪ بسعر 3599 ريال سعودي بدلاً من 6599 ريال سعودي. ثلاجة Samsung, مقاس 18.6 قدم، استيل، تبريد وتجميد سريع، الخصم 43.11٪ بسعر 3299 ريال سعودي بدلاً من 5799 ريال سعودي. كلاس برو، ثلاجة مع برد مياه، 12.4 قدم، إستيل، خصم 40٪ بسعر 2099 ريال سعودي بدلاً مت 3499 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا على الثلاجات