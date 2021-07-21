نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائر عبر موقع وزارة التربية الوطنية bac.onec.dz

سوف تعلن وزارة التربية الوطنية نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائر رسميا يوم الخميس 22 جويلية الحالي على الساعة الرابعة مساءا. في جميع الولايات الجزائرية. وسيتمكن أكثر من 731 ألف من المترشحين المتمدرسين والأحرار. من استخراج كشف نقاط البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2021 bac.onec.dz. أوموقع فضاء اولياء التلاميذ فور صدور نتائج البكالوريا في الجزائر. كما اعلنت الوزارة عن نسب النتائج الاولية. والتي توضح أن نسبة النجاح هذا العام أقل من العام الماضي حيث بلغت النسبة 54 في المئة واحتلت مادة الرياضيات تفوق واضح مقارنة بالمواد الاخرى وجاءت مادة الفيزياء في المرتبة الثانية حيث تحصل عدد كبير من الطلبة على علامة 18من 20 . وسوف نضع بين ايدي الطلبة رابط موقع نتائج البكالوريا 2021 من اجل الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائر

يترقب كافة طلبة الثالثة ثانوي اعلان نتائج الباك 2021 من اجل الاطلاع على نتائج البكالوريا 2021 الجزائر واللاطمئنان علي مستقبلهم الدراسي، وقد اعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أنه تم تأجيل الإعلان عن نتائج بكالوريا دورة جوان bac 2021 إلي بعد عيد الأضحى المباراك وبالضبط كما ذكرنا سابقا يوم 22 جويلية الجاري.

موعد إعلان نتائج البكالوريا دورة جوان 2021

أكملت جميع مراكز التصحيح من رفع كشوف نقاط البكالوريا الخاصة بجميع المواد الادبية والعلمية منذ حوالي ثمانية أيام، وعرفت عملية تصحيح امتحانات شهادة البكالوريا 2021 ظروف صعبة خاصة في المناطق الصحراوية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن وزارة التربية وفرت كل الظروف الملائمة لعمل المصحيحين في جو مريح وننتظر غدا الخميس الموافق لـ 22 جويلية 2021 اعلان نتائج البكالوريا دورة جوان 2021 على الساعة الرابعة عصرا.

رابط موقع نتائج البكالوريا 2021 الجزائر

علاوة على ذلك، وفرت وزارة التربية الوطنية موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات bac.onec.dz. من اجل ان يستعلم الطلبة عن نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائربكل سهوولة. ودن عناء التنقل إلى المدارس ويستطلع كافة مترشحين البكالوريا في الجزائر الحصول على نتيجة الباك 2021 باتباع الخطواات التالية: