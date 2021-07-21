بريطانيا: محبطون بعد قرار اليونسكو بإزالة مرفأ ليفربول من التراث العالمى

جدة - نرمين السيد - وكان اليونسكو، قد أعلن فى تقرير له أنه أوصى بحذف المرفأ من القائمة، وأن حكومة المملكة المتحدة فشلت فى "الوفاء بالتزاماتها" لحماية الموقع والحفاظ عليه.

ومواقع التراث العالمى هى معالم تقوم لجنة التراث العالمى فى اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية الذى تديره اليونسكو.

وهذه المعالم قد تكون طبيعية كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان كالبنايات والمدن، وقد تكون مختلطة.