اعتقال منفذى محاولة اغتيال رئيس مالى المؤقت

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للسفارة: "بحسب معلوماتنا فإن رئيس المرحلة الانتقالية آسيمى جويتا تعرض لمحاولة اعتداء أثناء أدائه صلاة عيد الأضحى فى جامع باماكو". وأضاف البيان أن المهاجمين "تم القبض عليهما على يد عناصر الأمن ولم يصب الرئيس بأذى". وكان الرئيس الانتقالى فى مالى آسيمى جويتا، قد تعرض لمحاولة اغتياله من قبل مسلحين كان أحدهما يحمل سكينا، وذلك أثناء أداءه صلاة العيد أمس الثلاثاء.

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