اليونان: نؤيد حل الدولتين لإنهاء الأزمة الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الوزيرين بحثا القضايا الثنائية والإقليمية وقضايا الطاقة والعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى.

من جانبه، أكد وزير خارجية اليونان بعد لقائه نظيره الإسرائيلى، أن بلاده تؤيد حل الدولتين كحل للقضية الفلسطينية.

كما أكد أنه تم مناقشة إمكانية التفاهم المباشر مع إسرائيل بشأن إنفاذ الشرعية الدولية فى شرق البحر المتوسط.