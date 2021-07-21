رابط تقديم على قطع أراضي السكنية 2021 استمارة قطع الاراضي moch.gov.iq

رابط تقديم على قطع أراضي سكنية استمار قطع الأراضي، يبحث الكثير من المواطنين العراقيين في جمهورية العراق في الفترة الأخيرة، عن استمارة قطع الأراضي الجديدة، حيث أعلنت وزارة الاعمار والاسكان العراقية عن قطع سكنية، يمكن للراغبين بها في العراق التقديم عليها، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

وزارة الاعمار والاسكان

أعلنت وزارة الاسكان والاعمار العراقية، عن توفر قطع أراضي سكنية يمكن التقديم عليها إلكترونيا، وهذا من خلال الاستمارة الإلكترونية التي رئاسة الوزارء بالعراق، وهذا لجميع فئات المجتمع التي بحاجة لتلك الأراضي، وهي:

الرعاية الاجتماعية.

المعين المتفرغ.

المتقاعدين.

الفئات تحت خط الفقر بالعراق.

العوائل التي تسكن الطمر الصحي.

حيث قامت وزارة الإعمار والإسكان بطرح أكثر من 300 ألف قطعة سكنية، يمكن للمواطنين التقديم عليها، وسيتم توزيعها على الفئات المستحقة، والأولوية لمستفيدي الرعاية الاجتماعية، لذا فإنه يجب على الراغبين في التقديم على الأراضي السكنية، ملئ الاستمارة الخاصة بها، فتابعوا معنا.

كما وقد أعلن رئيس الوزاراء العراقي مصطفى الكاظمي عن إطلاق منصة داري، والتي يمكن للمواطنين أيضا التقديم من خلالها على الأراضي السكنية، وتهدف المنصة إلى حل أزمة السكن بالعراق وهذا عن طريق توفير أراضي سكنية للمواطنين والمستحقين، وخاصة مستفيدي الرعاية الاجتماعية.

الاستمارة الالكترونية لتوزيع قطع الاراضي

ويمكنك التقديم على الأراضي السكنية التي طرحتها الوزارة بكل سهولة إلكترونيا عبر موقع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا:

اذهب إلى موقع وزارة الاسكان والاعمار العراقية الرسمي عبر الرابط moch.gov.iq.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية، بالقائمة بالأعلى اضغط على المادة 25.

في القائمة المنبثقة اختر منها التقديم على المادة 25.

في الخيار الأول الظاهر أمامك “يتطلب القيام بملئ طلب شراء القطعة من قبل المواطن ثم توقيعها”، انقرعلى زر اضغط هنا.

ستنتقل إلى صفحة الاستمارة، وقم بتعبئتها بالبيانات الصحيحة.

قم بتأكيد البيانات.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قطع اراضي

وللتقديم ستحتاج إلى العديد من الأوراق التي يجب أن تكون متوفرة (المستمسكات)، والمستندات والأوراق المطلوبة للتقديم كالآتي:

البطاقة الموحدة أو الجنسية والشهادة.

بطاقة السكن.

البطاقة التموينية.

رقم الهاتف المحمول.

مواعيد التقديم بالمحافظات العراقية

ويختلف موعد التقديم على قطع الأراضي بالمحافظات بالعراق، ونتابع معكم المواعيد المتاحة للمحافظات العراقية المختلفة، والتي ستكون كالآتي:

زي قار: 1 يوليو 2021.

بغداد: 7 يوليو 2021.

نينوي: 8 يوليو 2021.

الديوانية: 9 يوليو 2021.

محافظة كربلاء: 10 يوليو 2021.

النجف الأشرف: 11 يوليو 2021.

صلاح الدين: 12 يوليو.

كركوك: 13 يوليو.

بابل: 14 يوليو.

البصرة: 15 يوليو.

المثني: 16 يوليو.

ميثان: 17 يوليو.

الانباء: 18 يوليو.

واسط: 19 يوليو.

ديالي: 20 يوليو.

ذي كار: 21 يوليو.

ونود أن نعلمكم أن اليوم 21/7/2021 هو آخر يوم للتقديم على قطع الأراضي بالعراق، وهذا بمحافظة ذي كار العراقية، فلذلك نهيبكم بسرعة التسجيل والتقديم للراغبين في قطع الأراضي، ونتمنى للجميع التوفيق.

وقد تصدر موضوع قطع الأراضي التي أعلنت عنها وزارة الإعمار والإسكان العراقية محركات البحث بالعراق، حيث يبلغ عدد الأراضي حوالي 300 ألف قطعة أرض، وهو ما يعتبر فرصة كبيرة للراغبين بتملك قطعة أرض.

ويمكن لمستفيدي الرعاية الاجتماعية (المطلقات، الأرامل، المتقاعدين، الأشخاص تحت مستوى خط الفقر، إلخ) من التقديم على قطعة أرض إلكترونيا بكل سهولة كما شرحنا بالأعلى، وفي حال واجهتم أي مشكلة لا تترددوا في ترك تعليق، فتابعوا معنا.