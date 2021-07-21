فرنسا تهاجم أردوغان على خلفية تصريحات بشأن قبرص

اتهمت فرنسا الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاستفزاز بعد دعوته لحل قائم على دولتين في قبرص، خلال زيارة له للشطر الشمالي الذي تحتله تركيا من الجزيرة المتوسطية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن ”فرنسا تأسف بشدة لهذه الخطوة الأحادية التي لم يتم التنسيق لها وتمثل استفزازا“، مضيفة ”أنها تقوض استعادة الثقة الضرورية للاستئناف العاجل للمفاوضات، من أجل حل عادل ودائم للقضية القبرصية“.

وفي السياق ذاته، كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أعرب عن دعمه لقبرص بعد إعلان سلطات القبارصة الأتراك عن إعادة فتح جزئي لمدينة مهجورة من أجل احتمال إعادة توطينها؛ ما أثار انتقادا شديدا من القبارصة اليونانيين.

وقال لو دريان، إنه بحث الأمر _أمس الثلاثاء_ مع نظيره القبرصي، وإنه سيثير المسألة في الأمم المتحدة.

ومدينة فاروشا القبرصية مهجورة منذ أن أسفرت حرب في عام 1974 عن تقسيم الجزيرة.

ويخشى القبارصة اليونانيون أن تكون تركيا تنوي الاستيلاء عليها.

ووصف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الخطوة بأنها ”غير قانونية وغير مقبولة“.