أمريكا تشيد بجهود الأردن فى ترسيخ الاستقرار بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال وزير الخارجية الأمريكى إن "الأردن شريك عظيم للغاية فى السلام والاستقرار فى المنطقة، خصوصا فى مواجهته داعش والإرهاب، كما أنه بلد مضياف وغاية فى الكرم لاستضافته اللاجئين".

وأضاف أن زيارة الملك عبد الله الثانى إلى واشنطن "مثمرة وتتسم بكثافة أعمالها".

وتناول اللقاء بين بلينكن وملك الأردن عددا من القضايا فى المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك عبد الله الثانى على الدور المحورى للولايات المتحدة فى الدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأهمية تفادى الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

كما تطرق إلى جهود التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة.