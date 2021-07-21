استخراج كشف نقاط نتائج الباك bac.onec.dz 2021 برقم التسجيل عبر موقع وزارة التربية

اقترب موعد اعلان نتائج الباك bac.onec.dz 2021 من قبل وزارة التربية الوطنية عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. حيث ينتظر أكثر من 730 ألف طالب في مرحلة التعليم الثانوي موعد نتائج بكالوريا 2021 الجزائر المقررة اعتمادها رسميا يوم الخميس 22 جويليلة 2021 على الساعة الرابعة عصرا. بعدما كان من المقرر اعلانها يوم 18 جويلية للشهر الجاري. وتزداد عمليات البحث من طرف الطلاب واوليائهم عبر محرك بحث جوجل عن نتائج شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر. من اجل استخراج كشف نقاط البكالوريا 2021. ومن خلال السطور التالية سوف نضع بين ايديكم رابط موقع نتائج البكالوريا 2021 الجزائر. وكذلك معرفة تفاصيل وخطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 برقم التسجيل

نتائج الباك bac.onec.dz 2021

بعد الانتهاء من عملية تصحيح امتحانات شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر ورفع جميع درجات وكشوف نقاط طلاب الثالثة ثانوي البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. أعلنت وزارة التربية الوطنية أن موعد نشر نتائج الباك bac.onec.dz 2021 يوم الخميس الموافق 22 جويليلة الحالي ويمكن للمترشحين المتمدرسين والأحرار الاطلاع على نتائج بكالوريا 2021 عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ أو موقع الوزارة الرسمي او بالاعتماد على الهاتف النقال بارسال رسالة نصية قصيرة بتشكيل الرمز #567 * وسنتعرف في الفقرة التالية كيفية الاستعلام عن نتائج باك 2021.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 الجزائر

يمكن لجميع طلاب البكالوريا في الجزائر الاستعلام عن عن نتائج شهادة البكالوريا 2021 عبر موقع اليوان الوطني 2021 bac.onec.dz، والذي خصصته وزارة التربية الوطنية للكشف عن نتائج شهادة البكالوريا برقم التسجيل بمجرد الاعلان عنها رسميا، واستخراج كشف نقاط الباك وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع نتائج البكالوريا 2021

سوف تظهر لك صفحة نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2021.

تدوين رقم التسجيل في مكانه المخصص الموجود في استدعاء امتحان شهادة البكالوريا.

كتابة الرقم السري.

الإجابة على السؤال الافتراضي.

الضغط على مربع ” استظهار النتيجة”. وسوف تظهر النتيجة مع كشف نقاط البكالوريا الخاص بالطالب.

النتائج الأولية لنسبة النجاح في البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 في مدة خمسة أيام لجميع المواد بلغ 730 ألف طالب وطالبة، موزعين على 2528 مركز في مختلف ولايات الجزائر، وأن نسبة النجاح في بكالوريا هذا العام مقبولة جدا وتتراوح في حدود 54 في المئة أي م يقرب نجاح 366 الف طالب لكن اقل من العام المضي التي بلغب 55.33 بالمائة

موقع نتائج البكالوريا 2021 bac.onec.dz

منذ أن عرف العالم انتشار فيروس كورونا عملت وزارة التربية والتعليم في الجزائر. على انشاء منصات تعليمية الكترونية للدراسة عن بعد من اجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والأساتذه. وكذلك انشأت وزارة التربية الوطنية موقع فضاء اولياء التلاميذ وموقع الديوان الوطني. ويستطيع من خلالها الطلاب والاولياء استخراج كشف نقاط البكالوريا وكذلك الاستعلام عن نتائج الباك bac.onec.dz 2021.