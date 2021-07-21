وفيات كورونا فى الهند تتخطى 420 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الهند، وصل إلى أكثر من 31.2 مليون حالة إصابة، بينما وصل إجمالى الوفيات إلى أكثر من 420 ألف حالة وفاة.





يشار إلى أن حالات الوفاة الزائدة تمثل الفرق بين حالات الوفاة المسجلة وتلك المتوقعة خلال نفس الفترة. ويعد هذا المؤشر أكثر دقة من رصد حالات الوفاة المؤكدة بفيروس كورونا فقط، وفقا لدراسة أمريكية جديدة. وأوضحت الدراسة أن "حصيلة الوفيات الرسمية في الهند حتى نهاية يونيو الماضى تمثل 400 ألف حالة. والحقيقة بالطبع، أسوأ بصورة كارثية". وأضافت: "من المرجح أن تكون حالات الوفاة الحقيقية تقدر بعدة ملايين، وليس مئات الآلاف، مما يجعل هذه أسوأ مأساة إنسانية تشهدها الهند منذ الانقسام، والاستقلال".

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