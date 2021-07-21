أوقعه الثراء الفاحش.. اصطياد ضابط "المرحاض الذهبي"

بعدما ثارت الشكوك بشأنه، ألقت السلطات الروسية القبض على ضابط كبير في شرطة المرور، للاشتباه في تزعمه عصابة إجرامية وتلقي رشاوى هائلة.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه تم القبض على العقيد في الشرطة الروسية أليكسي سافونوف وأشخاص آخرين في مدينة ستافروبول جنوبي روسيا.
وكانت حالة الثراء الفاحش أثارت الاشتباه في سافونوف، إذ يمتلك قصرا به غرف فاخرة وقاعة كبيرة للبلياردو.
لكن ما لفت الانتباه أكثر كان مرحاض القصر المزين بالذهب، الذي نشرت السلطات الروسية صورا له، حيث كان المعدن النفيس منتشرا في كل مكان تقريبا.
ويعتقد أن الضابط قاد عصابة إجرامية أصدرت تصاريح لشركات نقل بضائع من الحبوب مقابل رشاوى، وسمحت تلك التصاريح لناقلي البضائع بتجاوز القوانين الإقليمية، وحتى عبور نقاط التفتيش التابعة للشرطة من دون تفتيش.
وقال ألكسندر كينشتين، وهو سياسي في حزب روسيا المتحدة الحاكم، إن أكثر من 35 ضابطا في شرطة المرور اعتقلوا في العملية الكبيرة.
وأضاف أنه التحقيق شمل مداهمة حوالى 80 عقارا، حيث صادرت السلطات كميات كبيرة من النقود والسيارات والوثائق المهمة.
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