بأقل راتب 2000 ريال تمويل ميسر بدون كفيل وبلا تحويل راتب لدى إمكان

2000 ريال سعودي هو أقل راتب شهري يمكن من خلاله الحصول على تمويل إمكان الميسر التابع إلى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية عام 2021م حيث يمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين في البنوك السعودية ويمنح لهم التمويل بشروط ميسرة حيث لا يحتاج التمويل إلا أقل راتب شهري يحصل عليه المواطن السعودي بالمملكة ويحتاج أن يكون عمر العميل المتقدم من 20 عام على الأقل للموافقة على طلب التمويل ويسمح الآن بالحصول عليه من خلال تطبيق هاتف الجوال عن طريق رابط التقديم على تمويل ميسر بدون كفيل غارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر تمويل إمكان مصرف الراجحي داخل أراضي المملكة.

الشروط المطلوبة لتوفير طلب تمويل إمكان مصرف الراجحي

تمويل إمكان في السعودية عام 2021م يحتاج إلى توفير بعض المستندات المطلوبة والشروط اللازمة قبل التقديم على إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية وإليكم كافة الشروط الواجبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة الآن :

أفضل تمويل إسلامي ميسر بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك أقل راتب شهري يساوي 2000 ريال سعودي في المملكة.

يحتاج تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي في المملكة أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 20 سنة فأكثر من ذلك.

إمكان للتمويل في السعودية يطلب توفير فترة عمل ثلاثة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي ومتاح للعاملين في القطاع الخاص سواء كانت الشركة معتمدة أو غير ذلك.

عدم وجود تعثر مالي في تقرير سمه السعودي قبل التقديم على التمويل الميسر لدى إمكان.

فتح حساب بنكي جديد لدى مصرف الراجحي بالمملكة.

أمتاز بأنه قرض إسلامي مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية.

فترة طويلة الأجل وميسرة لدى إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

أطول فترة عند طلب التمويل عام كامل وأقل فترة تمويل ثلاثة أشهر عبر إمكان.

تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل سعودي الجنسية.

يصل كذلك التمويل الميسر لدى إمكان حتى خمسون ألف ريال سعودي.

يجب إحضار كافة العملاء السعوديين والسعوديات في المملكة صورة الهوية الوطنية السعودية والعنوان الوطني قبل التقديم على قرض إمكان مصرف الراجحي.

يطلب إمكان للتمويل بالمملكة توفير شهادة من التأمينات الاجتماعية داخل أراضي السعودية.

توفير تعريف الراتب الشهري أو ما يسمى مختصر الراتب عند التقديم على تمويل ميسر من إمكان مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

أهم المميزات التمويلية التي يقدمها إمكان للتمويل بالسعوديةالمستندات اللازمة والمعلن عنها لدى إمكان للتمويل مصرف الراجحي بالمملكة