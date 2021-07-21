أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد نشر نتائج البكالوريا 2021 الجزائر برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. والتي سيتم اعتمادها رسميا يوم الخميس 22 جويلية 2021 على الساعة الرابعة مساءا. واكدت الوزارة ان كافة النتائج سوف تكون متاحة على رابط موقع نتائج البكالوريا 2021 bac onec dz برقم التسجيل المدون على الاستدعاء الخاص بامتحان شهادة البكالوريا 2021 الجزائر. كما نلاحظ في هذه الأيام حالة من القلق والتوتر على طلاب الثالثة ثانوي واوليائهم في الجزائر قبل نشر نتيجة بكالوريا 2021. كما يمكن الاستعلام عن نتائج الباك 2021، من خلال الرسائل النصية على الهواتف المحمولة مجانًا. وسنتعرف في هذا المقال على الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتيجة شهادة البكالوريا 2021 واستخراج كشف نقاط البكالوريا.

نتائج البكالوريا 2021 الجزائر

علاوة على ذلك اجتاز طلاب المرحلة الثانوية في الجزائر امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 في ظروف استثنائية مختلفة عن الأعوام السابقة. بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف انحاء البلاد. كما اتخذت وزارة التربية الوطنية كافة الاجراءات الاحتزازية من اجل سلامة الطلاب والحفاظ على صحتهم. كما عرفت النتائج الاولية لامتحانات بكالوريا 2021 ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالاعوام السابقة. واتخذت الوزارة عدة اجراءات من أجل اطلاع الطلاب على نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر. الكترونيا وبكل سهولة دون عناء التنقل إلى المدارس.

الاستعلام عن نتائج الباك 2021 الجزائر

يمكن للجميع طلاب المرحلة الثانوية الذين اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 الجزائر الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2021 واستخراج كشف نقاط شهادة بكالوريا bac.onec.dz 2021 resultat من خلال الخطوات التالية:

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac onec dz 2021

علاوة على ذلك، سهلت وزارة التربية الوطنية في الجزائر على الطلاب في المراحلة التعليمية الثانوية الحصول على نتائج الباك 2021 بشكل الكتروني بتخصيص موقع فضاء اولياء التلاميذ وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac onec dz 2021 resultat نظرا للظروف الحالية التي تعرفها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا. لذلك يمكن للطلاب المرحلة الثانوية الاطلاع على نتائجهم. بمجرد الاعلان عنها باتباع الخطوات التي شرحناها في المقال. ونتمنى ان ينجح جميع الطلية والحصول على تقدير ممتاز بمجرد نشر نتائج البكالوريا 2021 الجزائر.