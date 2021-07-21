لأول مرة في 50 عاما.. ميلووكي بطلا لدوري السلة الأميركي

توج ميلووكي باكس بطلا لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لأول مرة في 50 عاما، بعد فوزه 105-98 على ضيفه فينكس صنز، الثلاثاء.
وبهذا الانتصار، انتزع باكس الفوز 4-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات، وأصبح خامس فريق فقط يفوز بالنهائي بعد خسارة أول مباراتين.
وقدم اليوناني يانيس أنتيتوكومبو أداء مذهلا، وتصدر لاعبي ميلووكي في المباراة مسجلا 50 نقطة، ليمنح فريقه اللقب الذي سيمحو بالتأكيد إخفاق باكس في الأدوار الإقصائية خلال السنوات الماضية.
وتجاوز فينكس بداية ضعيفة للمباراة، وتقدم بفارق وصل إلى 7 نقاط في بداية الربع الثالث، لكنه لم ينجح في إيقاف أنتيتوكومبو في الدقائق الأخيرة.
وسجل كريس بول صانع لعب صنز 26 نقطة، ليتصدر قائمة المسجلين في فريقه.
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