كورونا فى البرازيل .. 1.424 حالة وفاة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى البلاد إلى 19 مليونا و419 ألفا و437 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 544 ألفًا و180 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة والثانية على بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.