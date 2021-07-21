الفيضانات تقتل 12 شخصًا وتطرد 100 ألف فى مدينة تشنجتشو الصينية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أجلت السطات الصينية ما يقرب من 100 ألف من سكان المدينة، فيما شارك ما يزيد على ستة آلاف من رجال الإطفاء والعسكريين فى عمليات الإنقاذ. وأعلنت سلطات مطار المدينة تأجيل الرحلات الجوية حتى يوم الأربعاء.

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